Tercera vez en llamas: Incendio en Velódromo de Río de Janeiro obliga a un rescate en el Museo Olímpico

Un incendio de grandes proporciones afectó la madrugada de este miércoles 8 de abril al Velódromo del Parque Olímpico de Barra da Tijuca en Río de Janeiro, una de las estructuras más emblemáticas de los Juegos Olímpicos de 2016.

El fuego, que inició alrededor de las 4:17 de la madrugada, movilizó a 80 militares y más de 20 vehículos de emergencia para evitar que las llamas consumieran los tesoros históricos que alberga el Museo Olímpico en su interior. No se reportaron heridos.

El operativo de rescate: Salvar la historia olímpica

El incendio se concentró principalmente en la cobertura de lona del edificio. La prioridad de las 10 unidades de bomberos fue doble: extinguir las llamas que avanzaban por el techo y proteger físicamente los artefactos históricos del museo, como antorchas y medallas originales.

A pesar de la espectacularidad de las llamas, el alcalde de Río, Eduardo Cavaliere, confirmó que tanto el velódromo como el museo sufrieron daños mínimos.

"El Museo Olímpico fue preservado", aseguró a la prensa, destacando que el material de la lona interna ayudó a retardar la propagación del fuego.

DRONE DO COR-RIO | INCÊNDIO NA BARRA DA TIJUCA



O drone do COR-Rio acompanha o trabalho do Corpo de Bombeiros no combate ao incêndio que atinge o velódromo do Parque Olímpico, na Avenida Abelardo Bueno, na Barra da Tijuca.



Equipes da Prefeitura do Rio acompanham o trabalho dos… pic.twitter.com/a1tHLaydre — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) April 8, 2026

Un recinto bajo "maldición": El tercer incendio en 10 años

Este incidente reabre el debate sobre la seguridad de las instalaciones olímpicas en Brasil, ya que es la tercera vez que el Velódromo se incendia desde su inauguración en 2016 previo a los Juegos Olímpicos de la Cidade Maravilhosa:



2017: El techo fue golpeado por incendios en julio y noviembre, ambos provocados por la caída de globos aerostáticos ilegales.



El techo fue golpeado por incendios en julio y noviembre, ambos provocados por la caída de globos aerostáticos ilegales. Seguro vigente: Como dato clave, el alcalde Cavaliere reveló que, tras los incidentes de 2017, la ciudad contrató un seguro integral para el recinto, lo que garantizará la cobertura financiera de las reparaciones actuales sin afectar el erario público.

Impacto en el deporte nacional

El Velódromo no es solo un monumento; es el centro de entrenamiento más importante de Brasil para los equipos nacionales de ciclismo de pista y levantamiento de pesas.

Además, sirve a más de cinco mil estudiantes que realizan actividades deportivas diarias. Las autoridades ya han iniciado las investigaciones para determinar la causa exacta del siniestro y evaluar si la pista de madera —una de las más rápidas del mundo— sufrió daños por el agua o el calor.