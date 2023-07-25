Duro golpe a la Administración Biden: Juez bloqueó su nueva política de asilo

Un juez federal de Estados Unidos bloqueó una nueva regulación del gobierno del presidente Joe Biden sobre el acceso al asilo en la frontera con México, al anular un principio clave de su plan para disuadir la migración tras la expiración en mayo de la norma del Título 42 de la era del COVID.

El juez federal de distrito Jon Tigar, con sede en California, suspendió la orden durante 14 días, en respuesta a un recurso de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y otros grupos. El gobierno de Biden apeló en pocas horas ante el Tribunal de Apelaciones del 9º Circuito de Estados Unidos.

Cada día que el gobierno de Biden prolonga la lucha sobre su prohibición ilegal, muchas personas que huyen de la persecución y buscan un refugio seguro para sus familias se ven en grave peligro. Katrina Eiland / Abogada ACLU

Joe Biden asumió el cargo en 2021 prometiendo revertir muchas de las políticas de línea dura del exmandatario republicano Donald Trump, pero ha adoptado algunas medidas fronterizas similares a las de su antecesor mientras un número récord de migrantes era atrapado cruzando ilegalmente.

Con su recurso, la ACLU y otras asociaciones revivieron un caso de 2018 presentado contra otras limitaciones de asilo parecidas implementadas por Trump que Tigar anuló anteriormente.

El nuevo reglamento de asilo de Biden, que entró en vigor cuando finalizó el Título 42 el 11 de mayo, presume que la mayoría de los migrantes no son elegibles para esa figura si pasaron por otras naciones sin buscar protección en otro lugar primero, o si no utilizaron vías legales para la entrada en Estados Unidos.

El número de migrantes sorprendidos cruzando ilegalmente la frontera se desplomó en los últimos meses tras la entrada en vigor de la nueva normativa. Aún no está claro si esta tendencia se mantendrá si se bloquean las nuevas restricciones al asilo.

A federal judge in California blocked the Biden administration’s newest immigration rules, which limit who can seek asylum at the border and are the central pillar of President Biden’s post-Title 42 enforcement strategy https://t.co/YS2nqKxOaf — The Wall Street Journal (@WSJ) July 25, 2023

En una sentencia de 35 páginas, Tigar, nombrado por el expresidente Barack Obama, afirma que la legislación estadounidense establece explícitamente que cruzar la frontera ilegalmente no debe ser un impedimento para obtener asilo, dándole un duro réves a la política migratoria de Biden.

Hallar refugio en un tercer país, como Belice, México o Colombia, es "inviable" por la limitada capacidad de estos de procesar pedidos y otros factores, indicó. La ley de Estados Unidos solo permite prohibir esa figura si los migrantes pasan por una nación que "realmente presenta una opción segura". añadió.

La administración Biden ha dicho a los migrantes en la frontera que pueden solicitar hora para acercarse a un cruce legal a través de una aplicación llamada CBP One, a razón de 1,450 citas al día para personas en el centro y norte de México.

Tigar detalló que las pruebas presentadas en el caso contra la política de Biden "sugieren que los migrantes que esperan en México corren un grave riesgo de violencia".

Breaking News: A federal judge struck down a new asylum policy, dealing a blow to a Biden administration strategy aimed at curbing a surge in border crossings. https://t.co/FdpyErAUkD — The New York Times (@nytimes) July 25, 2023

¿Qué más ha respondido el Administración Biden?

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y la Casa Blanca no respondieron inmediatamente a una solicitud de comentarios. Se esperan más detalles de la postura del gobierno Biden en las próximas horas.