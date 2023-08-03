Nicolás Petro, hijo del presidente de Colombia, dice que recibió dinero ilegal para la campaña de su padre

Nicolás Petro, hijo del presidente de Colombia, Gustavo Petro, admitió que recibió dinero procedente de fuentes ilegales, del cual, una parte la usó para enriquecerse y otra tuvo como destino la campaña electoral de su padre.

Cabe recordar que el también diputado de dicha nación es investigado por los delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. En la audiencia de aseguramiento de hoy 3 de agosto de 2023, Mario Burgos, fiscal del caso, reveló que el hijo del mandatario recibió dinero que ingresó a sus arcas, pero también una parte llegó a la campaña presidencial.

#Urgente Nicolás Petro le dijo a la Fiscalía que a la campaña presidencial de su padre ingresaron dineros ilegales. pic.twitter.com/bnI7G5WGTH — Noticiero Digital (@NDtitulares) August 3, 2023

“En realidad, dichos dineros con los cuales incrementó su patrimonio económico el señor Nicolás Fernando Petro Burgos, de manera injustificada: unos de ellos ingresaron a sus arcas y otros a la campaña presidencial del año 2022, donde resultó electo nuestro presidente, el doctor Gustavo Petro Urrego”, mencionó el fiscal.

Mario Burgos abundó que esos fondos, “al parecer”, superaron los permitidos por la ley y una parte de ellos no fueron reportados a las autoridades electorales. En la audiencia, el juez definirá si envía al hijo del presidente a prisión mientras avanza una investigación en la que se le acusa de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Cabe recordar que Nicolás Petro quedó detenido el sábado pasado en Barranquilla junto a su exesposa, Daysuris del Carmen Vázquez. La denuncia señala al hijo del presidente colombiano que recibió dinero de narcotraficantes con la promesa de incluirlos en los trabajos de paz realizados por Gustavo Petro.

El hijo del mandatario rechazó las acusaciones en la audiencia de imputación de cargos efectuada el lunes 31 de julio pasado. De ser culpable, enfrentaría una pena de entre 12 y 20 años de prisión.

#BreikinNius | En audiencia de medida de aseguramiento, la Fiscalía señaló que Nicolás Petro, en colaboración con la justicia, reconoció haber recibido dineros de Alfonso "El Turco" Hilsaca y de otros. Parte de la plata, según él, ingresó a la campaña presidencial de Gustavo… pic.twitter.com/i9DtHILagf — Cuestión Pública (@cuestion_p) August 3, 2023

Nicolás Petro admitió colaborar con la Fiscalía

A pesar de rechazar los cargos de los que se le acusa, Nicolás Petro admitió que colaborará con la Fiscalía colombiana con el fin de denunciar otros actos de corrupción y a personas relacionadas en ellos.

“Quiero anunciar a Colombia que hemos decidido iniciar proceso de colaboración donde me referiré a nuevos hechos y situaciones que ayudarán a la justicia. Lo hago por mi familia y por mi bebé que viene en camino”, aseveró el lunes pasado.