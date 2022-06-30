Juez de Florida frenará prohibición de aborto: es inconstitucional

En un anuncio efectuado este jueves (30 de junio de 2022), John Cooper, juez de Florida señala que frenará la prohibición del aborto a las 15 semanas. El magistrado asegura que es inconstitucional debido a que viola la disposición de privacidad de la constitución de su Estado

Luego del fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que derogó la base legal federal para el aborto, se ha desatado una serie de protestas y caos debido a que la lucha en favor del aborto se ha trasladado a las cortes estatales de la Unión Americana. El anuncio del juez Cooper se efectuó a tan solo un día antes de que la nueva medida entre en vigencia.

NEW: A Florida state court just announced that it will soon block the state’s cruel 15-week ban on abortion.



If you need abortion care in Florida, call your local abortion clinic or fund for more information on access. — ACLU (@ACLU) June 30, 2022

Batallas legales estatales por ilegalización del aborto en EU

La decisión del juez de Florida acerca de bloquear la legislación de prohibición de aborto a las 15 semanas en dicho estado, que entrará en vigor este viernes (1 de julio de 2022), se suma a la serie de batallas legales a nivel estatal para enfrentar al fallo de la Corte Suprema que revertió el precedente de 50 años de la legalidad al aborto a nivel federal.

Cabe señalar que el fallo del juez John Cooper, solo entrará en vigencia cuando se emita una orden por escrito, por lo que es muy probable que esto no llegue hasta antes del martes (5 de julio de 2022), por lo que la prohibición del aborto entraría en vigencia brevemente a partir del viernes y hasta que se emita su fallo.

El bloqueo de la norma en Florida, llegó luego de una impugnación judicial por parte de algunos proveedores de salud reproductiva que aseguran que la constitución estatal garantiza el derecho al aborto. Este caso fue llevado a la corte por parte de Planned Parenthood, proveedor de servicios de salud reproductiva, y la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, ACLU (por sus siglas en inglés), junto con otros proveedores de aborto en Florida.

Se trata de un caso más en las batallas que actualmente se libran en los tribunales de Estados Unidos luego de que la Corte Suprema dejara en manos de los estados decidir si el aborto es legal o no, dentro de sus fronteras.

Prohibición de aborto es inconstitucional en Florida, viola la disposición de privacidad de la constitución del Estado

Conforme al juez Cooper, la prohibición del aborto en Florida es "inconstitucional" debido a que viola la disposición de privacidad de la constitución su Estado.

La decisión también significa un auténtico desafío legal que podría determinar si los legisladores de Florida pueden prohibir el procedimiento bajo la ley estatal ahora que la Corte Suprema de Estados Unidos anuló el fallo "Roe v. Wade", que por prácticamente 50 años, le otorgó una base legal a nivel federal, al aborto.