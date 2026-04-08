Julio Scherer Pareyón acusa a Jesús Ramírez de sembrar preguntas en mañanera

La tensión en el círculo cercano al poder ha estallado públicamente. El diputado del Partido Verde, Julio Scherer Pareyón, lanzó una acusación frontal contra el coordinador de asesores de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, a quien señaló de manipular las conferencias mañaneras en Palacio Nacional para desprestigiar la imagen de su padre, el exconsejero jurídico Julio Scherer Ibarra.

Scherer Pareyón denunció que existe una operación orquestada desde la oficina de comunicación social para "sembrar" preguntas a través de personajes que actúan como periodistas, con el único fin de levantar golpeteos mediáticos sincronizados y destruir la trayectoria de figuras políticas.

Granjas de bots y recursos públicos: La denuncia de Scherer Pareyón

Para el legislador, la conferencia matutina ha dejado de ser un ejercicio de transparencia para convertirse en un "instrumento propagandístico". Scherer Pareyón aseguró que el gobierno otorga recursos económicos a ciertos personajes para que operen como "plumas" a su servicio, replicando información que conviene a sus intereses.

No fue una pregunta: fue una maniobra. Vulgar, servil, distante del periodismo. La lanzó un personero de @JesusRCuevas y con ello confirmó la campaña de intrigas contra mi Padre.



Peor todavía: lo hicieron el 7 de abril, cuando se recuerda el centenario de un periodista de… pic.twitter.com/oS6pxalVRz — Julio Scherer Pareyon (@JScherer_) April 7, 2026

“Desde el gobierno les dan ciertas condiciones y te diría hasta cierto recurso económico, el cual se vuelven plumas a ellos para replicar de manera sincronizada notas o golpeteos mediáticos”, sentenció el diputado. Además, subrayó que estos funcionarios cuentan con sus propias granjas de bots dedicadas a amplificar estos temas en redes sociales para colocar temas de interés oficial y destruir reputaciones de forma sistemática.

El blindaje oficial: De Jenaro Villamil a Jesús Ramírez

Esta denuncia de manipulación mediática no es un caso aislado dentro del aparato de comunicación del Estado. Recientemente, se han documentado esfuerzos similares para intentar matizar o directamente ocultar crisis críticas. Un ejemplo claro fue la confrontación entre Israel Rivas, vocero de padres de niños con cáncer, y Jenaro Villamil, titular del Sistema Público de Radiodifusión, a quien acusó de intentar invisibilizar la escasez de insumos médicos en hospitales de alta especialidad.

Al igual que en el caso de Villamil, la denuncia de Scherer Pareyón contra Ramírez Cuevas apunta a un uso discrecional de los medios públicos y las plataformas oficiales para controlar la narrativa, dejando de lado la atención a problemas reales y enfocando el poder del Estado en la defensa de la imagen gubernamental y el ataque a voces disidentes, incluso dentro de sus propios aliados.