“Preguntas sembradas": Jorge Álvarez Máynez acusa manipulación de Jesús Ramírez en la mañanera

El excandidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, lanzó una fuerte crítica contra la estrategia de comunicación de la Presidencia de la República. A través de sus redes sociales, el político acusó directamente a Jesús Ramírez Cuevas, vocero del Gobierno Federal, de utilizar una "maquinaria de propaganda" para introducir preguntas fabricadas en las conferencias matutinas con el objetivo de generar confrontaciones artificiales.

La reacción de Máynez se dio luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum hiciera alusión a supuestas declaraciones del emecista. Según el zacatecano, estas afirmaciones de la mandataria son producto de una narrativa distorsionada por su propio equipo de comunicación, diseñada para desacreditar a las figuras de oposición mediante el uso de interlocutores afines en Palacio Nacional.

El estilo de la "maquinaria de propaganda" de Jesús Ramírez

Máynez fue enfático al desmentir que él haya afirmado que la presidenta recibe órdenes desde Palenque. Por el contrario, señaló que es el estilo de Ramírez Cuevas el que busca sembrar discordia. "Me extrañan las declaraciones que hoy hace la presidenta respecto a supuestas declaraciones mías. Pero lo que no me extraña es el estilo de Jesús Ramírez y su maquinaria de propaganda con preguntas sembradas", sentenció en su cuenta de X.

Me extrañan las declaraciones que hoy hace la presidenta @Claudiashein respecto a supuestas declaraciones mías.



Pero lo que no me extraña es el estilo de @JesusRCuevas y su maquinaria de propaganda con preguntas sembradas.



Yo nunca he dicho que a la presidenta le manden desde… — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) March 18, 2026

El político argumentó que este tipo de dinámicas no solo faltan a la verdad, sino que exponen a la propia presidenta a contradicciones innecesarias.

Álvarez Máynez pide no dejarse llevar por preguntas de mañanera

Ante lo que calificó como una descalificación "a la ligera", Álvarez Máynez pidió a la titular del Ejecutivo que, antes de emitir juicios basados en lo que se le plantea en la mañanera, se tome el tiempo de revisar los videos originales de sus intervenciones.

"A la presidenta le pido que, antes de emitir juicios a la ligera y descalificar, cuando menos revise el video de las declaraciones a las que hace referencia. Eso sería respetar su investidura", concluyó. El reclamo pone de relieve la tensión entre el liderazgo de Movimiento Ciudadano y el aparato de comunicación oficial, al que Máynez acusa de operar con falta de rigor, incluso señalando errores ortográficos y omisiones graves en las propuestas que presentan los partidos aliados del gobierno.