ONU responde al Gobierno de México por descalificar informe de desapariciones

Tras el rechazo tajante del Gobierno de México al informe sobre desapariciones forzadas, el presidente del Comité de las Naciones Unidas (CED), Juan Pablo Albán, rompió el silencio. En una respuesta diplomática pero contundente, Albán señaló que, si bien el desacuerdo con el Estado es legítimo, la descalificación de los organismos internacionales es "cuestionable".

El funcionario aclaró que los órganos de tratado sí forman parte del sistema de la ONU, rebatiendo los argumentos oficiales que intentan restar validez jurídica al Comité. Recordó que estos mecanismos son creados por tratados internacionales adoptados en el seno de la ONU por los propios Estados miembros, quienes además eligen a sus integrantes.

El ritmo del horror: Más de 132 mil desaparecidos y 72 mil restos sin identificar

A través de sus canales oficiales, Albán precisó que el análisis del Comité no es un ataque político ni se limita a un periodo cerrado, sino que examina la evolución de la tragedia en México hasta la actualidad. Las cifras citadas en su decisión son devastadoras y muestran una crisis que no cede:



Desapariciones en aumento: Al 19 de febrero de 2026, el registro oficial supera las 132 mil 400 personas , una cifra que según el Comité no muestra una "tendencia inversa".

Al 19 de febrero de 2026, el registro oficial supera las , una cifra que según el Comité no muestra una "tendencia inversa". Crisis Forense: A inicios de 2026, se estiman alrededor de 72 mil restos humanos sin identificar, un salto alarmante frente a los 52 mil registrados en 2021.

En el debate público reciente sobre la decisión adoptada por el Comité contra la Desaparición Forzada #CED @UNTreatyBodies bajo el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, considero importante aportar… — Juan Pablo Albán (@JuanPablo_Alban) April 6, 2026

Independencia frente a presión política: El llamado al respeto institucional

El presidente del Comité subrayó la importancia de preservar el respeto hacia los órganos de supervisión de Derechos Humanos. Recordó que, por mandato internacional, los miembros del Comité deben actuar con total independencia, sin estar sometidos a influencias o presiones de ningún Estado.

Juan Pablo Albán concluyó que, más allá de las diferencias jurídicas o políticas, los objetivos comunes deben seguir siendo el fortalecimiento de la prevención, la búsqueda de personas, la investigación de los casos y la erradicación del fenómeno, todo ello en beneficio directo de las víctimas y sus familias, quienes son las que padecen el estancamiento de la justicia en México.