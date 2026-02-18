Exigen que Ramírez Cuevas responda por acusaciones vinculadas al huachicol fiscal

El senador del Partido Verde, Luis Armando Melgar, solicitó que el actual coordinador de asesores de la presidenta, Jesús Ramírez Cuevas, comparezca ante el Senado de la República para explicar los señalamientos que se hacen en su contra en el libro Ni venganza ni perdón, escrito por Julio Scherer Ibarra y Jorge Fernández Menéndez.

El legislador sostuvo que la intención no es fincar responsabilidades penales ni prejuzgar, sino garantizar que se aclaren y transparenten los señalamientos expuestos en la publicación. “Si no hay nada que esconder, perfecto, que con pruebas demuestre que no es el caso”, afirmó, al insistir en que el Senado tiene la facultad de llamar a funcionarios públicos a rendir cuentas.

Piden transparencia y rendición de cuentas a Jesús Ramirez Cuevas

Melgar subrayó que su propuesta se basa en los principios de transparencia y rendición de cuentas. En sus declaraciones, aseguró que no se debe optar por la opacidad ni por la impunidad cuando existen cuestionamientos públicos que han generado debate.

El senador enfatizó que el Senado puede requerir la presencia de funcionarios para explicar hechos que estén bajo escrutinio público. “Este es el Senado de la República y como Senado nosotros tenemos la facultad de pedirles a los funcionarios públicos que vengan a rendir cuentas”, expresó.

Asimismo, reiteró que su planteamiento no implica una acusación formal, sino la apertura de un espacio institucional para aclarar los señalamientos difundidos en el libro. “Nadie está fincando ningún delito, pero sin embargo tiene que haber rendición de cuentas”, puntualizó.

Presuntas redes de financiamiento y el llamado “huachicol fiscal”

El libro Ni venganza ni perdón se ha convertido en uno de los títulos más comentados en el ámbito político. La obra promete mostrar cómo operaba el gobierno federal durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, detallando dinámicas internas y decisiones tomadas desde Palacio Nacional.

Entre los temas que más controversia han generado están las presuntas redes de financiamiento irregular y el llamado “huachicol fiscal”. De acuerdo con lo expuesto por sus autores, también se aborda una supuesta relación entre Jesús Ramírez Cuevas y Sergio Carmona, señalado públicamente como el “rey del huachicol”.

Según lo descrito en la obra, Carmona habría financiado campañas políticas desde 2018 en entidades como Tamaulipas y Sinaloa, utilizando recursos provenientes del contrabando de combustible. Estos señalamientos son los que, a juicio del senador Melgar, ameritan una explicación directa ante el Poder Legislativo.

Hasta el momento, no se ha confirmado una fecha para una eventual comparecencia. Sin embargo, el llamado del legislador abre un nuevo frente de discusión en torno a las revelaciones contenidas en el libro y al debate sobre la rendición de cuentas en la esfera pública.