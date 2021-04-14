Kamala Harris alista viaje a México y Guatemala, lo antes posible

Ante la crisis migratoria que se vive en la región, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris adelantó que planea visitar México y Guatemala pronto y que su país debe buscar la forma de lograr el desarrollo económico de naciones centroamericanas para frenar la migración.

Harris dijo a los periodistas que no tiene previsto viajar a la frontera, pero que sí tiene planeado visitar México y Guatemala, sin especificar una fecha.

"Nuestro enfoque es abordar las causas fundamentales y estoy deseando desplazarme, ojalá como mi primer viaje al Triángulo Norte, hacer escala en México y luego ir a Guatemala", insistió Kamala Harris.

"Tenemos planes en marcha para ir a Guatemala lo antes posible", dijo a los periodistas.

Indicó también que el presidente estadunidense Joe Biden le pidió al secretario de Seguridad Interior, Alejandro Mayorkas, que se ocupe de la frontera.

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"Me encomendaron abordar las causas fundamentales" que llevan a la migración, afirmó la vicepresidenta, quien este miércoles dirigió una rueda de prensa virtual con expertos como parte de su rol para encauzar la diplomacia con México y los países del Triángulo Norte de América Central.

En marzo, el presidente Joe Biden asignó a Harris la tarea de liderar los esfuerzos de Estados Unidos con México y los integrantes del Triángulo Norte para detener el flujo migratorio hacia el norte.

Otros participantes en la reunión fueron la embajadora Nancy McEldowney, asesora de seguridad nacional de la vicepresidenta, Andrew Selee, presidente del Instituto de Políticas Migratorias, y Lisa Haugaard, codirectora del Grupo de Trabajo de América Latina.

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Aumenta la migración a EUA

En marzo pasado, la cantidad de migrantes indocumentados detenidos en la frontera sur de Estados Unidos aumentó un 71 por ciento con respecto al mes anterior, sumando 172 mil 331 personas las que intentaron cruzar la frontera.

Una de las aristas de este problema es el aumento de la llegada de menores no acompañados, que son admitidos en el territorio estadunidense, y que el gobierno tiene que albergar mientras esperan reunirse con algún familiar.r

Sin embargo, para México ha resultado un foco rojo, ya que a su paso por el país son enganchados, usados o incluso violentados por grupos de la delincuencia organizada.

Ante ello, el gobierno del país ha puesto su atención a este problema relacionado también con la trata de personas.

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