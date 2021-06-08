Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos, arriba a México

Este lunes 7 de junio en punto de las 23:00 horas, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris arribó a México como parte de una estrategia de la administración de Joe Biden, a fin de tratar temas migratorios con Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

A bordo del vuelo SAM471 en una unidad del US Air Force (USAF), la mandataria llegó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México esta noche junto con su equipo, quienes serán recibidos por una comitiva del canciller Marcelo Ebrard.

En conferencia matutina del pasado viernes, Marcelo Ebrard detalló que la vicepresidenta de Estados Unidos se reunirá mañana martes en privado con el presidente de México en Palacio Nacional.

Asimismo, especificó que al término de dicha reunión, ambos sostendrán un encuentro con las delegaciones de ambos países, México y Estados Unidos, en Palacio Nacional.

Según la asesora especial de la vicepresidencia, Hillary Quam, Kamala Harris también participará en una conversación con mujeres emprendedoras y en una mesa redonda con miembros de la misión estadunidense en México. Finalmente, se contempla que esa misma tarde, Harris vuelva a Estados Unidos alrededor de las seis.

Kamala Harris también acudió a Guatemala

Tras la visita de la vicepresidenta de Estados Unidos a Guatemala, Alejandro Giammattei, mandatario guatemalteco, anunció que desarrollarán un nuevo centro de procesamiento para migrantes enviados de regreso desde México y Estados Unidos.

Al respecto, Harris advirtió que los guatemaltecos no deberían emprender el peligroso viaje hacia el norte y los exhortó a no ir a Estados Unidos.

“No vengan. No vengan. Estados Unidos seguirá haciendo cumplir las leyes y asegurando fronteras (...) Si vienen a nuestra frontera, les haremos retroceder”, sentenció.

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Avión en donde viajaría la vicepresidente sufrió falla

El pasado fin de semana, se reportó que el avión donde viajaba la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, tuvo que regresar a la base aérea de Andrews, Maryland, luego de que sufriera problemas técnicos tras despegar.

De acuerdo con Symone Sanders, portavoz de la mandataria, el avión tuvo una falla técnica que lo hizo regresar a la Base Conjunta Andrews, a fin de que la vicepresidenta cambiara de aeronave y pudiera continuar con su agenda, en la que se dirigía primero a Guatemala.

Este es el primer viaje que Kamala Harris realiza al extranjero desde que asumió la vicepresidencia de Estados Unidos.

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