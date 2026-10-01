La FGR “no cumple su tarea” y aplica justicia selectiva en el caso de Amílcar Olán: El análisis en Tolerancia Cero

Azteca Noticias encontró a Jorge Amílcar Olán Aparicio en Suiza, pero se volvió a escapar, por eso surge una duda: ¿De quién se esconde, a quién le tiene miedo el hombre que construyó su fortuna en el sexenio de AMLO?

“Es posible que esté escondiéndose de sus adversarios, de sus excómplices, de sus amigos, de sus examigos, del gobierno, de la justicia americana. El tipo vive en una especie de prisión real, psicológica y domiciliaria hace mucho tiempo”, comentó el analista Héctor Aguilar Camín en Tolerancia Cero.

Lo más grave es que en México, la Fiscalía General de la República (FGR), a cargo de Ernestina Godoy, no investiga ni hace su tarea, porque aplica una justicia selectiva, para proteger a Morena y sus aliados.

