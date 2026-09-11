Un niño de primaria que transformó aguas residuales en electricidad

A una edad en la que la mayoría de los niños apenas comienza a familiarizarse con los conceptos básicos de las ciencias naturales en el aula, el estudiante de primaria, Prakhar Purohit, decidió llevar la experimentación y la curiosidad mucho más allá de los libros de texto escolares.

Con una curiosidad guiada por los desafíos ambientales actuales, el joven investigador desarrolló un proyecto capaz de convertir aguas contaminadas en una fuente real de electricidad, demostrando de manera práctica cómo los residuos líquidos que normalmente se desechan podrían aprovecharse en el futuro para la generación de energía limpia.

Cuando el agua sucia se convierte en energía: La innovación de un estudiante de primaria

El proyecto, que ha acaparado la atención en el ámbito educativo y científico de Estados Unidos, le valió a Purohit un prestigioso galardón en competencias juveniles de ciencia e ingeniería.

Lejos de tratarse de una simple maqueta escolar, la iniciativa aborda uno de los problemas más complejos de la ecología moderna: la gestión y el aprovechamiento de recursos hídricos afectados por contaminantes.

Tecnología a pequeña escala que podría transformar el futuro

Su desarrollo experimental plantea un método en el que los procesos químicos derivados de estas aguas residuales logran generar una carga eléctrica aprovechable, abriendo un campo de análisis sumamente interesante sobre las tecnologías alternativas a pequeña escala.

La noticia de su logro rápidamente trascendió las fronteras de su comunidad escolar, convirtiéndose en un referente sobre el potencial que tienen las nuevas generaciones para proponer soluciones tecnológicas ante la crisis energética y ambiental.

Mientras los especialistas analizan el alcance de su propuesta en foros especializados, el trabajo de este estudiante de primaria recuerda que la innovación científica a menudo surge de la observación directa de los problemas cotidianos y del impulso genuino por transformar la realidad mediante la aplicación del conocimiento científico.

