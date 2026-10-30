La Línea: el grupo criminal que convirtió a Ciudad Juárez en escenario de terror con un coche bomba en el 2010

La explosión de un automóvil en una de las principales avenidas de Ciudad Juárez, Chihuahua, marcó un episodio sangriento en México en 2010. El ataque fue atribuido a La Línea, una organización criminal vinculada al Cártel de Juárez que convirtió la violencia en una herramienta para disputar territorios y desafiar a las autoridades.

Aquel coche bomba no fue un hecho aislado. Ese mismo año, el grupo estuvo relacionado con la masacre de Villas de Salvárcar y el asesinato de personas vinculadas al Consulado de Estados Unidos. Años después, su nombre volvería a aparecer en otro ataque que conmocionó al país, la agresión contra integrantes de la familia LeBarón en Sonora.

¿Qué pasó con el coche bomba de Ciudad Juárez en 2010?

El ataque ocurrió en julio de 2010, cuando un automóvil cargado con explosivos estalló en una avenida de Ciudad Juárez.

La trampa fue diseñada para atraer a policías y rescatistas. Los criminales utilizaron como señuelo a un hombre herido, vestido con uniforme policial, que se encontraba junto a un vehículo.

Cuando los elementos de seguridad y personal de emergencia se acercaron para auxiliarlo, los explosivos fueron detonados a distancia.

Entre las víctimas hubo un médico, rescatistas y policías federales. El atentado fue considerado uno de los episodios más impactantes de la violencia del narcotráfico en México por el uso de explosivos contra civiles y autoridades.

¿Qué es La Línea y cómo surgió este grupo criminal?

La Línea surgió como una estructura armada vinculada al Cártel de Juárez, organización criminal que tuvo entre sus principales figuras a Amado Carrillo Fuentes, conocido como El Señor de los Cielos.

Su estructura estuvo integrada por policías y expolicías, además de operadores relacionados con el narcotráfico. Con el paso del tiempo, se convirtió en uno de los principales grupos responsables de la violencia en Chihuahua.

Su disputa con el Cártel de Sinaloa, encabezado entonces por Joaquín El Chapo Guzmán, convirtió a Ciudad Juárez en uno de los escenarios más violentos de la guerra entre organizaciones criminales.

Villas de Salvárcar: la masacre de 15 personas que estremeció a México

En enero de 2010, sicarios relacionados con La Línea atacaron a jóvenes que participaban en una fiesta en el fraccionamiento Villas de Salvárcar, en Ciudad Juárez.

La agresión dejó 15 personas asesinadas. La mayoría eran estudiantes de secundaria y preparatoria que se encontraban reunidos cuando hombres armados irrumpieron en el lugar y dispararon contra los asistentes.

La masacre provocó indignación nacional y puso nuevamente bajo los reflectores la violencia que golpeaba a Chihuahua.

Como respuesta, el gobierno federal trasladó parte de sus actividades a Ciudad Juárez, en medio de la crisis de seguridad que atravesaba la frontera.

El ataque contra empleados del Consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez

Ese mismo año, integrantes de La Línea también fueron relacionados con el asesinato de personas vinculadas al Consulado estadounidense.

Dos camionetas que salían de una fiesta infantil fueron atacadas a balazos. En una viajaban una empleada del Consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez y su esposo, quien trabajaba como guardia penitenciario en El Paso, Texas.

En el segundo vehículo murió el esposo de otra trabajadora consular.

El doble ataque provocó una fuerte reacción del gobierno estadounidense y evidenció el alcance de la violencia criminal en la frontera.

¿Qué relación tiene La Línea con el ataque a la familia LeBarón?

El 4 de noviembre de 2019, integrantes de las familias LeBarón, Langford y Miller fueron atacados en Bavispe, Sonora, cuando viajaban en varios vehículos por la región.

La agresión dejó nueve personas asesinadas: tres mujeres y seis niños.

Las investigaciones relacionaron el ataque con integrantes de La Línea, en un contexto de disputas entre grupos criminales por el control de territorios y rutas en la zona.

El caso generó repercusiones internacionales por la nacionalidad estadounidense de varias de las víctimas y por la brutalidad del ataque contra las familias.

¿A qué se dedica actualmente La Línea?

La Línea ha mantenido presencia en Chihuahua y zonas cercanas a la frontera con Estados Unidos. Entre las actividades criminales atribuidas a sus integrantes se encuentran el tráfico de drogas y de personas, así como el control de rutas utilizadas para cruzar migrantes hacia territorio estadounidense.

El negocio del tráfico de personas representa una fuente de ingresos para las organizaciones que operan en la frontera, donde aprovechan las condiciones de vulnerabilidad de quienes buscan llegar a Estados Unidos.

A más de una década del coche bomba de Ciudad Juárez, el nombre de La Línea sigue ligado a algunos de los episodios más violentos de la historia reciente de Chihuahua y del norte de México.