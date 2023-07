La “muerte blanca” acecha a corales en Acapulco, Guerrero

Los corales en Acapulco, Guerrero están muriendo. Buzos y ecólogos marinos han descubierto un blanqueamiento en los alrededores de la Isla de la Roqueta.

Expertos señalan que con esta muerte blanca las algas se desprenden de los corales y una de las causas podría ser esta: “Por exceso de calor los corales se quedan sin alimentación, sin quien los alimente entonces eso es lo que provoca la muerte de los corales. Son de los fenómenos que vamos a estar viendo que están ocurriendo de manera continua con este asunto del cambio climático”, es el arumento del oceanólogo Efrén García.

Los corales crecen muy lento, apenas entre 0.3 y 10 centímetros al año y son muy importantes porque son refugio de peces que aportan alimento, en algunos casos brindan protección costera y también atraen turismo que gusta de sumergirse en la naturaleza.

Lamentablemente expertos señalan que es casi imposible rescatar estos corales que sucumbieron a la muerte blanca. Solo pueden concientizar a los habitantes y turistas a preservarlos. Recomiendan no pisarlos, no tocarlos y no usar bloqueador solar.