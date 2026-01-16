Un año sin Inés Alberto: Familiares marchan en Culiacán, Sinaloa para exigir su localización

Con el corazón y la voz quebrantada, pero con la esperanza intacta, familiares y amigos de Inés Alberto de Jesús salieron nuevamente a las calles de Culiacán, Sinaloa, al cumplirse un año de su desaparición , para exigir justicia, información y resultados claros por parte de las autoridades.

La movilización se realizó en las principales avenidas de la capital sinaloense, donde los manifestantes portaron cartulinas, mantas e imágenes con el rostro de Inés Alberto, joven de 22 años, estudiante de Criminalística en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), quien fue visto por última vez el 16 de enero de 2025.

Inés Alberto salió rumbo a la universidad y no volvió

De acuerdo con el testimonio de sus familiares, Inés Alberto salió de su domicilio ubicado en la colonia Lázaro Cárdenas, con destino a la universidad, donde debía entregar trabajos escolares. Sin embargo, nunca regresó a casa y desde entonces se desconoce su paradero.

La familia señaló que, pese al tiempo transcurrido, no han recibido información concreta que permita esclarecer qué ocurrió con el joven, lo que ha incrementado la angustia y el desgaste emocional de quienes lo buscan.

“Era un buen muchacho”: el dolor de las tías de Inés Alberto

Rosa Icela Ibarra, tía de Inés Alberto, recordó durante la manifestación que el joven no tenía antecedentes de conflictos, y destacó que fue criado por ella y su hermana desde su nacimiento, luego de que su madre falleciera.

“Es buen muchachito, no era ni pleitista ni vago, nada. Él llegaba de la escuela a la casa. Somos dos hermanas que lo criamos, es otro hijo más para nosotros”, expresó con la voz entrecortada.

Marchan de la Catedral de Culiacán a la Fiscalía

El contingente partió de la Catedral de Culiacán y avanzó hasta las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), donde las tías y familiares de Inés Alberto denunciaron la falta de avances sustanciales en la carpeta de investigación.

Los manifestantes insistieron en que el caso no debe quedar en el olvido, y exigieron que las autoridades redoblen esfuerzos para dar con el paradero del joven y esclarecer su desaparición .

“Vivos los queremos” marchan por desaparecidos en Culiacán

Durante el recorrido, los asistentes lanzaron consignas como “¿Dónde están?”, “Tu madre está en la lucha” y “Vivos los queremos”, en referencia no solo a Inés Alberto, sino también a los cientos de jóvenes desaparecidos en Sinaloa.

Rosa Icela Ibarra exigió a las autoridades actuar con mayor compromiso: “Yo les exijo que le echen ganas, que hagan algo. No es justo, son seres humanos, hay muchos niños desaparecidos”.

Fiscalía confirma reunión, pero sin detalles de l paradero de Inés Alberto

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que los manifestantes fueron recibidos por un agente de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada . No obstante, no se dieron a conocer detalles sobre los acuerdos o avances derivados de dicha reunión.

A un año de la desaparición de Inés Alberto, su familia reiteró que no dejará de buscarlo y continuará alzando la voz hasta obtener respuestas.