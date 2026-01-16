“Me empujó": Periodista María Luisa Ruiz narra el abuso policial que sufrió en Puebla

La periodista María Luisa Ruiz rompió el silencio en los micrófonos de Hechos AM, donde narró los momentos de terror y abuso de autoridad que vivió tras ser detenida arbitrariamente por la policía municipal de Santiago Miahuatlán, Puebla, simplemente por documentar un hecho en la vía pública con su teléfono celular.

Lo que comenzó como una visita personal a una amiga, terminó en una agresión física contra la comunicadora, quien es una persona de la tercera edad.

Abuso policial contra periodista María Luisa en Puebla

Ruiz explicó que al percatarse de un operativo policial —aparentemente relacionado con un vehículo robado— comenzó a grabar desde la acera de enfrente. Fue entonces cuando un oficial la increpó. A pesar de identificarse como reportera, los agentes negaron su estatus y argumentaron falsos derechos para evitar ser filmados.

“Me dijo: ‘Usted no es reportera y no nos tiene por qué grabar’. Le dije: ‘Ustedes son funcionarios públicos y uno sí los puede grabar’, pero insistían en que debía conocer sus ‘derechos de policías’”, relató la periodista.

Violencia física contra una adulta mayor

La situación escaló cuando una oficial mujer ordenó su detención. Aunque María Luisa accedió a subir a la patrulla voluntariamente ("porque no tenía miedo, no estaba haciendo nada malo"), fue víctima de agresiones verbales y físicas.

Al llegar a la comandancia, en una zona que la periodista describió como “unas calebritas muy chiquitas y feas”, ocurrió la agresión física:

“La oficial me empujó. Yo traía un arma larga cerca, no sé si me pegó con el arma o solo fue el empujón, pero me fui de bruces. Le dije: ‘Señorita, no me empuje, somos mujeres y soy una persona de la tercera edad, no soy ninguna delincuente’”.

Denuncia contra el director de Seguridad

María Luisa Ruiz confirmó en Hechos AM que el caso no quedará impune. Ya ha interpuesto una denuncia formal ante la Fiscalía Especializada en Delitos contra Periodistas.

La acusación señala directamente a Benigno Valencia Pérez, Director de Seguridad Pública de Santiago Miahuatlán, y a quien resulte responsable por los delitos de abuso de autoridad y lesiones.

“Esto no va a quedar impune como otros casos. Agradezco a mis compañeros de Puebla y México que se han solidarizado conmigo”, concluyó la periodista, quien se reporta confundida pero estable.