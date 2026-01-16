Sismos en Guerrero ponen en alerta a familias: sacan colchones al patio por si tiembla en San Marcos

En la Costa Chica de Guerrero volvió a temblar, y La Puerta de Oro fue de nuevo el epicentro. Ciudadanos de la colonia Emiliano Zapata señalan que ya no sienten lo duro, sino lo tupido, por el sismo de esta madrugada que, según el Servicio Sismológico Nacional, alcanzó 5.0 de magnitud y sacudió San Marcos.

Casas en San Marcos sufren impacto de sismos en Guerrero

La situación sigue debilitando los cimientos de las casas de varias familias, como la de los Mora Navarrete, quienes ya no pueden vivir ahí por los daños que dejó el sismo del 2 de enero de 2026 en toda su estructura.

“Estábamos durmiendo. Mi marido estaba durmiendo. Yo le grité: ‘Levántate, está temblando’, y no se dio cuenta. Sonó la alarma y nos salimos. Lo bueno es que no le echamos seguro, porque ya quedamos con el miedo de que vuelva a pasar y, pues, imagínese”, señaló María Guadalupe Carrillo, damnificada por sismos en San Marcos.

Al menos nueve casas de colonia en San Marcos sufrieron daños

Habitantes de dicho asentamiento señalan que tan solo en esa colonia, por lo menos nueve casas sufrieron y siguen sufriendo afectaciones por los sismos.

La señora María y su familia hoy construyen columnas que sostengan la losa de su hogar, ya que los sismos han dejado daños en su morada.

“Me vi obligada ahora sí a pedir un préstamo y luego pedir apoyo con mi familia para poder echar abajo todo el escombro, porque se estaban viniendo pedazos de allá arriba. La verdad, en el momento no sentí nada, pero ya cuando subí me sentí un poco triste, triste porque, como dice usted, el sacrificio de toda una vida. Pero le doy gracias a Dios de que estamos de pie”, expresó María Félix Peralta, damnificada por sismos en San Marcos.

En algunos hogares se pueden observar colchones en el patio, porque aseguran que ya no es seguro dormir dentro de sus viviendas por los sismos y réplicas que siguen sintiéndose.