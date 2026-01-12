“Yo les llevé las pruebas": Carmina busca a Iván Andrade, desaparecido en Jalisco y se enfrenta a negligencia

A casi dos meses de la desaparición de Iván Andrade en Jalisco, su esposa, Carmina, ha tenido que asumir el papel de investigadora. Ante la lentitud y omisiones de la Fiscalía, ella ha recabado pruebas, testimonios y rastros de sangre, luchando contra un sistema que parece haberla dejado sola.

En entrevista exclusiva para Hechos AM, Carmina narró el calvario que vive desde el pasado 22 de noviembre de 2025, cuando Iván, quien trabaja como conductor de taxi por aplicación, no regresó a casa.

El último rastro: Sangre y casquillos a 4 cuadras

La pesadilla comenzó cuando la ubicación en tiempo real de Iván se apagó abruptamente. Carmina relató que él intentó llamarla dos veces, pero ella no pudo contestar. Al devolver la llamada, los dos celulares de su esposo (el de trabajo y el personal que solía esconder por seguridad) ya estaban apagados.

Al acudir a la última ubicación registrada, un parque a solo tres o cuatro cuadras de su casa, en Tlajomulco de Zúñiga, Carmina se topó con la escena del crimen antes que los peritos :

”...Me dirijo al lugar y había casquillos, había sangre y pues los vecinos diciéndome las versiones... Es muy desgastante que las autoridades tengan video, tengan pruebas, yo les he llevado todo y aun así no puedan hacer algo al respecto”, denunció.

🔴 Desaparecido en #Jalisco



Iván Andrade, chofer de plataforma, #desapareció el 23 de noviembre tras salir a trabajar para reunir dinero y celebrar su cumpleaños.



La tragedia se confirmó al localizar su vehículo abandonado en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, con manchas de… pic.twitter.com/ROLiB1XJCp — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 2, 2025

Negligencia policial: Hallaron el auto con sangre y lo dejaron ir

Uno de los puntos más críticos de la denuncia es el hallazgo del vehículo de Iván en la zona de Los Cajetes. El auto presentaba huellas de violencia y sangre, pero increíblemente, las autoridades no lo aseguraron a tiempo.

“No fueron una vez, fueron tres veces el Sector Tres y aun así el auto no se lo llevaron. ¿Qué pasa? ¿Que estas personas volvieron a ir por el auto o se lo robaron? Es algo que se desconoce... Si eres autoridad y ves un carro con huellas de violencia, ¿cómo no te lo llevaste?”, cuestionó Carmina con indignación.

El misterio del pasajero liberado

La investigación realizada por la propia familia reveló un dato desconcertante: el último pasajero que viajaba con Iván, alias “El Chuy”, y su novia, también fueron privados de la libertad, pero aparecieron con vida.

"Él comenta que lo golpearon y lo liberaron por una plaza comercial... Entonces, ¿por qué mi esposo no ha sido liberado?”, se pregunta Carmina.

Iván, descrito como un hombre tranquilo y trabajador que nunca había recibido amenazas , lleva 14 años con Carmina. Para ella, la búsqueda es vital, pues él representa todo su núcleo familiar.

“Iván es mi pareja, tenemos dos hijos... Yo no tengo mamá, no tengo papá, Iván es todo, es lo único que tengo”, concluyó entre la desesperanza y la urgencia de respuestas.