Extorsión en Tuxtla: Falso regidor corta luz a familias por no pagar “cuota” de 5 mil pesos

Decenas de familias iniciaron una jornada crítica al cumplir más de 48 horas sin energía eléctrica. No se trata de una falla general, sino de una acción deliberada atribuida a Cuauhtémoc Morales, un supuesto representante de la colonia Villas en San José, en el ejido El Jobo (al sur de Tuxtla Gutiérrez), quien es señalado por imponer su ley y cortar el servicio de manera arbitraria.

Los afectados denuncian que este sujeto les exige una “cuota” ilegal de 5 mil pesos por vivienda para “permitirles” tener luz, condicionando un servicio que es derecho federal.

El conflicto estalló cuando cuatro familias se negaron a pagar este cobro, al considerarlo un abuso y una extorsión . Los vecinos explican que ellos ya realizaron sus trámites legales ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Tadeo Pimentel, habitante afectado, explica la situación:

“Nosotros contamos con el contrato, fuimos a CFE, nos van a venir a instalar el medidor para estar de manera formal... pero esta persona argumenta que no basta solamente tener el contrato con CFE, sino que forzosamente tenemos que pagarle estos 5 mil pesos para que ellos nos puedan dejar disfrutar el servicio”.

Se dice dueño de la electricidad y regidor

Los colonos narran que Cuauhtémoc Morales llegó a desconectarles el servicio sin importar los reclamos. Además, señalan que el sujeto se ostenta como Regidor del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez (aunque no aparece en las listas oficiales del Cabildo) y se autodenomina “dueño de la electricidad” en la zona.

Guadalupe García, otra de las afectadas, relata la negativa al diálogo:

“Lo que necesitaba eran 5 mil pesos por casa. Yo le dije que era exagerado, que podríamos platicar, pero él dijo que no, que porque él es el dueño... se autodenomina dueño de la electricidad, que es federal acá".

Emergencia por salud a causa de falta de electricidad

La falta de energía ha puesto a los vecinos en una situación desesperada. Reportan que los alimentos refrigerados se han echado a perder, pero lo más grave es el riesgo para la salud: debido a las bajas temperaturas en esa zona alta, hay pacientes con asma que requieren ser nebulizados constantemente y medicamentos que necesitan refrigeración.

“En esta zona que es alta la temperatura es muy baja... él necesita ser constantemente nebulizado, también necesita un aparato inhalador”, agregó Tadeo Pimentel con preocupación.

Ante el abuso, los afectados acudieron directamente a la CFE a presentar su queja. La paraestatal les informó que en las próximas horas restablecerán el servicio e instalarán formalmente los medidores. Además, se advirtió que, de volver a cortarles la luz, se iniciaría un proceso penal contra el responsable, ya que obstruir este servicio constituye un delito federal.