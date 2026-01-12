“No al Cereso”: En Tasquillo, Hidalgo rechazan penal y exige hospitales y escuelas

Con consignas claras y una sola exigencia, “no al Cereso”, habitantes de Tasquillo, Hidalgo , salieron a las calles para manifestar su rechazo a la construcción de un penal en las tierras de El Calvario. La protesta, que reunió a vecinos de las 26 comunidades del municipio, dejó en claro que la decisión de la Secretaría de Seguridad estatal no cuenta con el respaldo social.

La molestia creció luego de que se confirmara que el presupuesto para la obra ya fue autorizado y que incluso ya comenzaron las mediciones del terreno, lo que encendió las alertas entre los pobladores. Para muchos, la cárcel representa un riesgo directo a la tranquilidad y al carácter turístico de la región.

“Somos un municipio tranquilo y seguro”; por eso rechazan un penal

María Isabel Córdoba López, delegada del Barrio Calvario Bajo, fue una de las voces que encabezó la protesta. Aseguró que Tasquillo se ha distinguido por ser un lugar de paz y naturaleza, y que la llegada de un penal podría cambiar por completo esa realidad.

#Hidalgo #Almomento tras las #protestas de vecinos de #Tasquillo por la construcción del Cereso en este lugar, la @SSP_Hidalgo dio a conocer en un comunicado que el proyecto está en estudio y análisis y que evaluarán las condiciones geográficas y sociales, además advierten que se… pic.twitter.com/wGxZUMfsAP — Leonardo Herrera (@herreleo) January 13, 2026

“La inseguridad puede acabar con nuestro municipio, que es turístico, tranquilo y uno de los más seguros de Hidalgo”, señaló. Los vecinos coinciden en que les quieren heredar un problema que no tienen, ya que el penal concentraría internos de otros municipios como Jacala, Ixmiquilpan y Zimapán.

El argumento oficial: reducir la sobrepoblación de los centros penitenciarios

Desde el gobierno estatal, el principal argumento para impulsar la obra es la necesidad de reducir la sobrepoblación en los centros penitenciarios de la región. La nueva cárcel en Tasquillo serviría, según la autoridad, para redistribuir a las personas privadas de la libertad y mejorar el sistema penitenciario.

Sin embargo, para los habitantes, esa explicación no es suficiente. Aseguran que la seguridad de su territorio y la calidad de vida de las comunidades deben estar por encima de cualquier plan administrativo.

Vecinos piden hospitales, universidades y espacios culturales en Tasquillo

Durante la manifestación, los pobladores no solo dijeron “no” al penal, también plantearon alternativas claras. María Isabel Córdoba López pidió que los 90 millones de pesos destinados al proyecto se inviertan en infraestructura que realmente beneficie al municipio.

“Queremos un hospital, una universidad, centros culturales, espacios de recreación y atención múltiple”, expresó. Para los vecinos, esas obras sí fortalecerían el desarrollo social y económico de Tasquillo.

Marchas, reclamos y versiones encontradas en Tasquillo

La movilización avanzó por las principales calles del municipio y culminó frente a la sede del Ayuntamiento, donde exigieron explicaciones por los permisos otorgados. La inconformidad creció aún más cuando el propio municipio difundió un comunicado en redes sociales asegurando que desconocía la obra penitenciaria, lo que los manifestantes calificaron como un engaño.

“Hoy nos damos cuenta de que nos han engañado”, se escuchó durante la protesta, reflejando el enojo y la desconfianza hacia las autoridades.

Actualmente, los habitantes buscan reunir firmas de todo el municipio para solicitar que el proyecto sea reconsiderado. No obstante, la Secretaría de Seguridad estatal se mantiene firme en la construcción de la nueva cárcel.

El conflicto sigue abierto y la tensión crece en Tasquillo, donde la población insiste en ser escuchada y en defender un municipio que, aseguran, no quiere ni necesita un penal.