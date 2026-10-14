“Un año de pifias y excesos": A 12 meses de la llegada de la “Corte del Acordeón” a la SCJN

A un año de la cuestionada elección en la que se utilizaron “acordeones” para definir su integración, los actuales ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cumplen 12 meses marcados por gastos cuestionables, pifias jurídicas, injerencia partidista a favor de Morena y constantes choques en el Pleno. A pesar de haber prometido encabezar un máximo tribunal bajo el principio de austeridad republicana, la toma de protesta de la nueva integración tuvo un costo superior a 1.2 millones de pesos, al que se sumaron gastos de casi 300 mil pesos en 12 togas e intentos por asignarse camionetas blindadas de lujo, decisión que el ministro presidente Hugo Aguilar tuvo que frenar de última hora tras ser descubiertos.

A los dispendios económicos se suman las luchas encarnadas al interior del Pleno, protagonizadas por la ministra Lenia Batres en su abierta aspiración a presidir el máximo tribunal. Entre choques verbales con sus pares, errores infantiles durante las sesiones y fallos marcadamente alineados con los intereses del partido oficial, que incluyeron el respaldo para perdonar una deuda fiscal millonaria al ISSSTE, la SCJN llega a su primer aniversario sumida en la descredito institucional, el uso indebido de sus instalaciones e incidentes insólitos como la grabación de anuncios comerciales de botanas en sus sedes.