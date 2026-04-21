¡Impactante! Encuentran posibles pistas de “vida extraterrestre” en Marte; este detectó el rover Curiosity

Un descubrimiento sin precedentes vuelve a poner a Marte en el centro de la ciencia mundial; se acaba de dar a conocer que e rover Curiosity, vehículo de exploración espacial de la NASA, identificó nuevos compuestos orgánicos en la superficie del planeta rojo, en lo que científicos califican como un avance clave para entender si alguna vez existió vida fuera de la Tierra.

El hallazgo, de las nueva señales de vida extraterrestre, publicado en la revista Nature Communications, representa uno de los estudios más importantes en la búsqueda de señales biológicas en Marte.

¿Vida en Marte? Esto descubrió exactamente el rover Curiosity

Los científicos confirmaron la presencia de siete compuestos orgánicos distintos, de los cuales cinco nunca antes habían sido detectados en Marte.

Estos compuestos fueron encontrados en rocas formadas en un antiguo lago seco cerca del ecuador marciano, lo que refuerza la teoría acerca de que el planeta tuvo condiciones habitables hace miles de millones de años.

Además, el experimento reveló indicios de una molécula con estructura similar a precursores del ADN, lo que ha despertado gran interés en la comunidad científica.

🚨 JUST IN:

Scientists found “organic molecules” inside Martian meteorites…

For a moment, it looked like evidence of life.

But here’s the twist:

They weren’t from Mars.

They were contamination from Earth

ink, cleaning chemicals… even handling.

Let that sink in.

The real lesson… pic.twitter.com/KN3giVEt9x — TheNewPhysics (@CharlesMullins2) April 20, 2026

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Marte guarda un “código secreto” en su interior, revela la Inteligencia Artificial

¿Esto significa que hubo vida en Marte?

Aunque el descubrimiento es significativo, los expertos piden mucha cautela. La astrobióloga Amy Williams explica que, si bien los hallazgos respaldan la idea de que Marte pudo ser habitable, aún no se puede confirmar que haya existido vida.

Los compuestos orgánicos son esenciales para la vida en la Tierra, pero también pueden formarse mediante procesos no biológicos.

El rover Curiosity detecta compuestos orgánicos inéditos en Marte mediante un nuevo experimento químico



Saber más ➡️ https://t.co/7b0tnQjqvC #Tecnoxplora — TecnoXplora (@TecnoXplora) April 21, 2026

NO TE PUEDES PERDER: ¡Finaliza misión en Marte! El helicóptero Ingenuity no podrá volar más: NASA

¿Cómo era Marte? Esto se sabe del "planeta rojo"

Los investigadores estiman que las rocas analizadas tienen una antigüedad de al menos 3 mil 500 millones de años, una época en la que Marte era más cálido y húmedo, con presencia de agua líquida. Este entorno habría sido similar al de la Tierra primitiva, donde surgieron las primeras formas de vida.

El descubrimiento refuerza la hipótesis de que Marte fue un planeta con condiciones aptas para la vida; además, demuestra la capacidad de nuevas técnicas científicas para detectar moléculas complejas fuera de la Tierra. Cada nuevo hallazgo acerca a los científicos a responder una de las preguntas más importantes de la humanidad: ¿estamos solos en el universo?

5 years ago today: NASA's Ingenuity Mars Helicopter made the first powered flight on another planet.

🚁



Over the course of 72 flights and 3 years, it soared higher, faster, and farther than ever envisioned.https://t.co/tz9qrhAAvj pic.twitter.com/2KTIFqSpBd — NASA Mars (@NASAMars) April 19, 2026

¡ÉCHALE UN OJO A ESTO! ¿Es un OVNI? La NASA desata el misterio con nueva imagen de Marte

Un paso más en la búsqueda de vida extraterrestre

Aunque aún no hay pruebas definitivas, los resultados representan un nuevo avance clave en la exploración espacial, además de que abren la puerta a futuras misiones que podrían confirmar o descartar la existencia de vida en el “planeta rojo”.

El hallazgo deja una interrogante fascinante: si Marte alguna vez fue habitable, ¿podría haber albergado vida en algún momento de su historia?