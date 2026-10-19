Las alcaldías de la CDMX donde el suelo blando hace que los sismos se sientan más intensos

Lo vimos con el sismo de 2017, lo vimos con el terremoto de 1985. Los sismos en la Ciudad de México (CDMX) no se perciben con la misma intensidad, ni duran lo mismo en todas las alcaldías, pero ¿por qué ocurre esto?

Mientras en algunas colonias el movimiento puede prolongarse y sentirse con mayor fuerza, en otras el terreno simplemente modifica la manera en que llegan las ondas sísmicas, y toda esta diferencia radica en el tipo de suelo.

¿En qué alcaldías de CDMX se sienten más los sismos?

Con base en el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (CIRES), la capital del país se sostiene con tres tipos de suelo que pueden hacer que se amplifiquen las ondas sísmicas, especialmente en las que están situadas sobre zonas de lago.

Al estar compuesto por antiguos depósitos de arcilla y tener alto contenido de agua, el suelo es más blando. Por ende, la duración de los sismos puede llegar a prolongarse.

Entre las alcaldías con este tipo de características son:



Venustiano Carranza

Xochimilco

Iztacalco

Gustavo A. Madero

Cuauhtemoc

Partes de Benito Juárez

Tláhuac

Partes de Coyoacán

Esto no significa que todos los temblores se sientan igual en estas demarcaciones, ya que la intensidad depende de factores como la zona del epicentro, la distancia y la profundidad.

Los #sismos se perciben de manera diferente en la Ciudad de México debido a los tres tipos de suelo que la sostienen, los cuales inciden en la potencia de la aceleración y la prolongación del movimiento. Conoce más sobre el tipo de suelo de tu zona en el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico @cires_ac En la #CapitalDeLaTransformación, #LaPrevenciónEsNuestraFuerza — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 18, 2026

¿En qué alcaldías de CDMX se sienten menos los sismos?

Además de los suelos de zona de lago, también está la zona de transición y la zona de Lomas. La primera es un área intermedia que combina características de terrenos firmes y arenosos con partes arcillosas.

La zona III o de Lomas son terrenos firmes, altos y rocosos. En estos puntos se perciben aceleraciones más débiles o ligeras, siendo los lugares más estables de la CDMX durante un sismo.

Zona II: suelo intermedio



Partes de Azcapotzalco

Zonas de Miguel Hidalgo

Iztapalapa

Tlalpan

Gustavo A. Madero

Zona de lomas: suelo firme



Milpa Alta

Magdalena Contreras

Cuajimalpa de Morelos

Álvaro Obregón

Tlalpan

Gustavo A. Madero

¡Ojo! Esto no significa que una alcaldía sea más segura o que otra, teniendo en mente que en las zonas de suelo firme también se han llegado a registrar microsismos.

Además, al poniente también se ubica la falla de Plateros-Mixcoac y la de Barranca del Muerto, dos fracturas geológicas importantes que atraviesan el subsuelo.