Operativo en coladeras de Guadalajara por ‘Las Tortugas Ninja Tapatías': ¿Por qué las buscan?

Un reporte de personas al interior de alcantarillas activó un operativo especial en Guadalajara, Jalisco, donde autoridades municipales ingresaron a la red de drenaje ante la posible presencia de jóvenes que podrían estar relacionados con una banda conocida como 'Las Tortugas Ninja Tapatías' , señalada por robos y huidas subterráneas.

Alerta por presuntos integrantes de 'Las Tortugas Ninja Tapatías' en coladeras de Guadalajara

La movilización se concentró en zonas céntricas y colonias con antecedentes recientes; mientras que el despliegue fue coordinado por la Policía de Guadalajara en conjunto con personal del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA).

El objetivo fue doble: verificar si había personas dentro de las coladeras y revisar las condiciones de la infraestructura, luego de múltiples reportes ciudadanos que alertaron sobre presuntos movimientos inusuales en registros y bocas de tormenta.

De acuerdo con información oficial, el operativo se realizó principalmente en las colonias Americana y Moderna, donde se ha detectado de forma recurrente la entrada y salida de personas al sistema de alcantarillado.

Autoridades señalaron que estos puntos coinciden con zonas donde vecinos han denunciado robos de autopartes y escapes inmediatos por coladeras.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VIDEO| ASÍ OPERA UNA BANDA CONOCIDA COMO “LAS TORTUGAS NINJA” TRAS ROBAR AUTOPARTES EN GUADALAJARA

🔴#IMPORTANTE | El reporte de personas al interior de alcantarillas, generaron la movilización para ingresar a la red de alcantarillado de la Col. Americana para revisar si hay personas en su interior.



Con información: @Fer_Roldanfr pic.twitter.com/RuhQHuVBGU — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) January 27, 2026

¿Quiénes son Las Tortugas Ninja Tapatías y por qué los buscan en Guadalajara?

Las ' Tortugas Ninja Tapatías ' es el nombre con el que ciudadanos identificaron a un grupo que presuntamente utiliza el drenaje de Guadalajara como ruta de escape tras cometer robos. Videos de cámaras de videovigilancia muestran a sujetos que levantan coladeras, descienden y desaparecen en segundos, complicando la reacción policial en superficie.

Zonas donde se ha reportado actividad de Las Tortugas Ninja Tapatías

Entre los puntos señalados por vecinos y usuarios de redes destacan el Centro Histórico , inmediaciones del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI), la colonia Artesanos y, recientemente, la Moderna.

Las autoridades mantienen el monitoreo en estas áreas y pidieron reportar cualquier movimiento sospechoso cerca de coladeras para reforzar las acciones preventivas.

El operativo continúa bajo vigilancia preventiva, mientras las autoridades evalúan la información recabada para determinar responsabilidades y prevenir nuevos robos por parte de estos criminales.