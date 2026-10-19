Las razones que investiga la Fiscalía de Oaxaca detrás del asesinato del profesor Levi Peralta

El crimen contra el profesor Levi Peralta, quien fue asesinado con un arma de fuego en el interior de la Secundaria Técnica número 69 en San Pablo Atempa, Oaxaca, puede estar relacionado con posibles conflictos al interior de la escuela.

Las dos líneas de investigación de la Fiscalía de Oaxaca por el asesinato de Levi Peralta

José Bernardo Rodríguez Alamilla, fiscal general de Oaxaca, aseguró que existen dos líneas de investigación sobre el asesinato del maestro de secundaria.

Los primeros indicios sobre el asesinato del profesor Levi Peralta, ocurrido el 13 de octubre de 2206, indicaban que había denunciado la venta de droga. El fiscal de Oaxaca no rechazó dichas versiones, aunque matizó que no cuentan con registro de este tipo de denuncia. Sin embargo, es una de las dos líneas de investigación que tienen abiertas.

La @FISCALIA_GobOax mantiene abiertas dos líneas de investigación en el caso de San Blas Atempa; una relacionada con los señalamientos que se han hecho públicos y otra sobre posibles conflictos que el profesor Levi Peralta habría tenido al interior de la escuela.



Aunque no… pic.twitter.com/XitrAhcCfT — Fiscalía General (@FISCALIA_GobOax) October 19, 2026

¿Quién era Levi Peralta, maestro y líder de la Sección 22 de la CNTE?

Peralta Regalado tenía 44 años de edad. Además de docente, era secretario general de la Delegación Sindical D-II-333, de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

El profesor fue trasladado a un hospital del ISSSTE en Tehuantepec después del ataque armado. Sin embargo, debido a la gravedad de sus lesiones, perdió la vida.

En un homenaje póstumo, su esposa aseguró que brindó pruebas a las autoridades para resolver el homicidio y afirmó que hará todo lo posible para identificar a la persona que, aseguró, “mandó matar” a su pareja.

Antecedentes de ataques y violencia contra docentes en México

Este es uno de varios crímenes contra docentes en este año. Apenas el 1 de octubre de 2026, dos exalumnos de 18 años atacaron con armas blancas a la subdirectora de una escuela secundaria en Torreón, Coahuila.

El 30 de septiembre, un estudiante de 13 años hirió con cuchillos a cuatro personas en una secundaria en Querétaro. En tanto que en marzo, otro adolescente de 15 años disparó contra dos maestras de una preparatoria privada en el municipio de Lázaro Cárdenas, en el estado de Michoacán.