Tragedia en Torreón; ¿Quién era la subdirectora asesinada por 2 exalumnos en la Secundaria 13 del ejido La Unión?

La mañana de este jueves 1 de octubre terminó con una tragedia en la Escuela Secundaria General número 13 del ejido La Unión, en Torreón, Coahuila , donde la subdirectora Nery Edith, de 56 años, fue asesinada durante un ataque ocurrido dentro del plantel.

La agresión también dejó personas lesionadas y provocó un amplio despliegue de autoridades y servicios de emergencia.

De acuerdo con la investigación de las autoridades, dos hermanos de 18 años, identificados como exalumnos de la institución, fueron detenidos como presuntos responsables.

Ambos quedaron a disposición del Ministerio Público mientras se investigan las circunstancias del ataque; la muerte de la subdirectora fue confirmada por el fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez.

¿Quién era Nery Edith, subdirectora de la secundaria 13?

Nery Edith Narváez González formaba parte del equipo directivo de la escuela ubicada en el ejido La Unión, donde desempeñaba funciones como subdirectora; su trabajo estaba ligado a la organización y funcionamiento del plantel, institución a la que acudían adolescentes del sector para continuar con su formación.

La docente murió dentro del inmueble durante la agresión; de acuerdo con los datos proporcionados sobre el caso, además de ella fueron atacados estudiantes y un profesor; los dos jóvenes señalados como responsables fueron sometidos posteriormente y entregados a las autoridades municipales.

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¿Qué ocurrió en la Secundaria General 13 de Torreón?

El ataque ocurrió durante la mañana, entre las 08:30 y las 09:00 horas, cuando los dos jóvenes habrían ingresado encapuchados al plantel durante el cambio de clase; según los testimonios citados en la información, los estudiantes buscaron refugio dentro de los salones y colocaron objetos frente a las puertas ante el temor de ser alcanzados.

Uno de los docentes también fue agredido durante el episodio y resultó lesionado; la situación provocó momentos de caos dentro y alrededor de la escuela, mientras padres de familia, maestros y vecinos intervinieron para someter a los agresores antes de la llegada de los cuerpos policiales.

La investigación quedó en manos de las autoridades ministeriales, que deberán establecer cómo ocurrió el ingreso de los exalumnos al plantel, qué ocurrió durante la agresión y cuál fue el motivo del ataque. Nery Edith fue trasladada por personal forense para los procedimientos correspondientes después de perder la vida dentro de la secundaria.