¡No más deudores alimentarios en el poder! Ley 3 de 3 entra en vigor

¡Es oficial! La Ley 3 de 3 fue publicada este lunes 29 de mayo de 2023 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), por lo que entra en vigor automáticamente. Esto quiere decir que los deudores alimentarios no podrán obtener ningún cargo público, lo que significa un gran avance en contra de la violencia de género.

De acuerdo con lo publicado en el DOF, se reformó el segundo párrafo del Apartado A del artículo 102 y se adiciona una fracción VII al artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para dar pie a la Ley 3 de 3.

Lo prometido es deuda. Después de años de lucha de las mujeres, se da un paso significativo. Entra en vigor la ley 3 de 3 para que ningún deudor alimentario que chantajea y es celoso de la honra, pero desobligado del deber con los hijos, jamás ocupe un cargo público. Se acabó,… pic.twitter.com/OHg2TvkS9P — Ignacio Mier Velazco (@NachoMierV) May 24, 2023

¿Qué es la Ley 3 de 3?

La Ley 3 de 3 se refiere a la suspensión de derechos para ocupar un cargo, empleo o comisión del servicio público en caso de:



Estar prófugo de la justicia, desde que se dicte la orden de aprehensión hasta que prescriba la acción penal;

Por sentencia ejecutoria que imponga como pena esa suspensión;

Por tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual; por violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual; por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos;

Por ser declarada como persona deudora alimentaria



Cabe destacar que la persona no podrá ser registrada como candidata para cualquier cargo de elección popular, ni ser nombrada para empleo, cargo o comisión en el servicio público.

¿Cuál es la nueva ley de pensión alimenticia 2023?

Según el Código Civil Federal, el porcentaje de la pensión alimenticia debe ser, como mínimo, el 15% del ingreso del padre que no tenga la patria potestad del menor. Sin embargo, este rango se aplica únicamente cuando el progenitor tiene un empleo.

Asimismo, el monto de la pensión de un hijo se ve determinado también por la cantidad de deudas que tenga el padre que pagará la manutención.

¿Qué significa estar en el Registro Nacional de deudores?

Los trámites que no podrán realizar aquellos que se encuentren en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias son:



Licencia para conducir.

Pasaportes.

Participación en candidaturas de elección popular

Trámites ante notario público para compra y venta de inmuebles.

Tendrán restricción migratoria.

Solicitudes de matrimonio.

De esta manera, se prevé evitar que los deudores alimentarios salgan del país, así como realizar trámites como compra y venta y de inmuebles.