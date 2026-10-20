Avanza la segunda Ley Antimemes: Comisión aprueba reformas que castigan uso de emblemas de gobierno sin blindar la sátira

La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó con 23 votos a favor de la mayoría de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde, frente a 10 votos en contra de la oposición, el dictamen que da paso a la llamada "Ley Antimemes 2". El dictamen se discutió este miércoles en el pleno de San Lázaro, abriendo la puerta a un grave precedente de censura.

¿En qué consiste esta ley y por qué enciende las alarmas de la libertad de expresión?

La propuesta legislativa endurece las sanciones corporales y financieras bajo el argumento de combatir el uso indebido a escala comercial de símbolos, logotipos e identidad gráfica del gobierno para engañar a la población o cometer fraudes. Sin embargo, la principal controversia radica en la tajante negativa de la bancada oficialista para incluir una salvedad expresa que proteja la libertad de expresión, el periodismo, la caricatura política, los memes y la sátira.

“Quieren que nadie se atreva a decir nada”: ‘Ley Antimemes’ busca castigar las críticas con cárcel y multas millonarias

A pesar de que las legisladoras de Morena argumentaron que "no pasará nada", la diputada panista Paulina Rubio Fernández denunció que la iniciativa representa una "manzana envenenada": aunque la oposición respalda dotar al Estado de herramientas legales para negociaciones internacionales como el Tratado de Libre Comercio, dejar la ley abierta a interpretaciones arbitrarias vulnera los derechos fundamentales de la ciudadanía.

¿Cuáles serían las penas de la Ley Antimemes 2?

Esta reforma al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, enviada tal cual por el Senado de la República, propone castigos de tres a siete años de prisión y multas de hasta 10 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) a quien utilice, reproduzca, imite o incorpore emblemas, logotipos o la identidad gráfica gubernamental sin autorización.