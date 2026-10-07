EN VIVO | ¿Prohibirán los memes en México? Cámara de Diputados discute la “Ley Antimemes”
¿Adiós a los memes y la sátira política? San Lázaro discute la “Ley Antimemes” que obligaría a plataformas a suspender cuentas y aplicar multas millonarias.
La Cámara de Diputados se convierte en el epicentro de un tenso debate legislativo. En el Pleno de San Lázaro se discuten las reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor, bautizadas en la conversación pública como la "Ley Antimemes". La iniciativa plantea imponer un férreo control a los Proveedores de Servicios de Internet (PSI) y otorgar facultades sancionadoras al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), encendiendo las alarmas de colectivos digitales, activistas y usuarios por el riesgo inminente de censura previa y restricción a la libertad de expresión en entornos virtuales.
Ley Antimemes en San Lázaro EN VIVO: Discuten multas del IMPI y censura en internet
Diputado del PRI se burla de Rocha Moya con meme
El legislador del PRI, Mario Zamora, lanzó una dura crítica en la discusión de la "Ley Antimemes en San Lázaro y citó un popular meme de su estado para señalar que se persigue con mayor rigor el humor en redes que los señalamientos por pactos con el crimen organizado.
"Increíble: por hacer un meme sí [puedes ir a la cárcel], pero no te investigan por hacer un acuerdo con el crimen organizado, por robarte una elección o por partirle la madre a un estado completo", expresó.
Diputados de Morena no podrán asistir al festejo de los 15 años de Morena
Por la discusión de la llamada Ley Antimemes, diputados de Morena podrían NO asistir al festejo por los 15 años de Morena. “Que nos disculpe la presidenta Ariadna”, señaló el coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal.
Comienza discusión en San Lázaro
En medio de posturas encontradas, la Cámara de Diputados inició la discusión de la reforma que sanciona con multa de hasta 4. 6 millones de pesos a proveedores de internet por la publicación que hagan sus clientes en medios digitales de imágenes y voz alteradas con inteligencia artificial, un esquema que alcanzaría a los memes y programas de sátira política.
El gobierno y Morena dicen que esto es para proteger el derecho de los autores, de ahí que buscan reformar la Ley Federal de Derecho de Autor.