EN VIVO | ¿Prohibirán los memes en México? Cámara de Diputados discute la “Ley Antimemes”

El legislador del PRI, Mario Zamora, lanzó una dura crítica en la discusión de la "Ley Antimemes en San Lázaro y citó un popular meme de su estado para señalar que se persigue con mayor rigor el humor en redes que los señalamientos por pactos con el crimen organizado.

"Increíble: por hacer un meme sí [puedes ir a la cárcel], pero no te investigan por hacer un acuerdo con el crimen organizado, por robarte una elección o por partirle la madre a un estado completo", expresó.