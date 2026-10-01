¡Sacó las esposas! Lilly Téllez señala a Morena de querer silenciar la crítica con “Ley Antimemes”

La llamada “ley antimemes” llegó a la tribuna del Senado acompañada de una fuerte advertencia de Lilly Téllez, para la senadora panista, la reforma representa una amenaza para la sátira política y puede convertirse en una herramienta para perseguir a quienes cuestionan al poder desde las redes sociales.

Durante su intervención, Téllez mostró un par de esposas para ilustrar lo que podría ocurrir con quienes utilizan el humor, la crítica y los memes para señalar al gobierno.

La legisladora acusó que la reforma concentra su capacidad punitiva en creadores de contenido, caricaturistas y comediantes, mientras deja de lado, según su señalamiento, problemas relacionados con la delincuencia organizada.

Téllez acusa censura contra la crítica política

Desde la tribuna, la panista sostuvo que uno de los principales problemas de la reforma es que no contempla una protección explícita para la parodia y la sátira política.

Para Téllez, esa ausencia no es un detalle menor. La senadora considera que el humor se ha convertido en una de las herramientas con las que ciudadanos y creadores cuestionan al gobierno y exhiben, mediante contenidos virales, aquello que consideran cuestionable de la administración.

Aquí están las esposas: pic.twitter.com/h03sd8LUWj — Lilly Téllez (@LillyTellez) September 30, 2026

Su crítica apunta directamente a Morena y al gobierno de Claudia Sheinbaum. De acuerdo con el argumento expuesto por la legisladora, la mayoría oficialista estaría utilizando la reforma para intentar contener expresiones que resultan incómodas para el poder.

La senadora planteó así una disputa que rebasa el terreno jurídico y llega directamente a las redes sociales: quién establece los límites entre una expresión política, una sátira y un contenido que pueda ser sancionado.

Lilly Téllez lanza acusaciones contra integrantes de Morena

En su discurso, Téllez también mencionó directamente a Adán Augusto López y Enrique Inzunza, a quienes vinculó con presuntos nexos con el crimen organizado.

La senadora utilizó estos señalamientos para cuestionar las prioridades que, desde su perspectiva, tiene la mayoría oficialista.

Su argumento fue que mientras existen acusaciones relacionadas con corrupción y presuntos vínculos con grupos criminales, el gobierno estaría enfocando su atención en quienes utilizan la comedia y los memes para criticarlo.