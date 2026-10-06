¿Necesitas tu licencia? Estas son las unidades móviles del Edomex que estarán cerca de ti del 7 al 10 de octubre

Tramitar tu licencia de conducir en el Estado de México cada vez es más sencillo, rápido y sin filas , gracias a las unidades móviles que recorren varios municipios del Edomex semanalmente.

Para este mes de octubre, la caravana de las unidades móviles sigue su rumbo por las localidades mexiquenses, por lo que te presentamos su recorrido, requisitos y costos para que tramites sin contratiempos.

¿Dónde estarán las unidades móviles de licencia en Edomex?

Si necesitas realizar tu trámite de licencia y quieres evitar traslados innecesarios, las unidades móviles de servicio particular y público estarán disponibles en distintos municipios del Estado de México del 7 al 10 de octubre de 2026.

Miércoles 7 de octubre



Otzolotepec | Ubicación: Frente al Palacio Municipal.

Nopaltepec | Ubicación: Frente al Palacio Municipal.

Tepotzotlán | Ubicación: Frente al Palacio Municipal.

Coatepec Harinas | Ubicación: Frente al Palacio Municipal.

Cuautitlán Izcalli | Ubicación: Estacionamiento de Outlets Punta Norte.

Chalco | Ubicación: Carretera Chalco-San Gregorio, en San Gregorio Cuautzingo.

Chimalhuacán | Ubicación: Estacionamiento de Plaza Chimalhuacán.

Zinacantepec | Ubicación: Frente al Palacio Municipal.

Texcoco | Ubicación: Alameda Texcoco.

Jueves 8 de octubre



Cuautitlán Izcalli | Ubicación: Estacionamiento de Outlets Punta Norte.

Naucalpan | Ubicación: Centro de Exposiciones, Ferias y Eventos del Parque Naucalli.

Texcoco | Ubicación: Alameda Texcoco.

Chimalhuacán | Ubicación: Estacionamiento de Plaza Chimalhuacán.

Zinacantepec | Ubicación: Frente al Palacio Municipal.

Coatepec Harinas | Ubicación: Frente al Palacio Municipal.

Axapusco | Ubicación: Frente a la explanada municipal.

Tepotzotlán | Ubicación: Frente al Palacio Municipal.

Jiquipilco | Ubicación: Frente al Palacio Municipal.

Atizapán de Zaragoza | Ubicación: Frente al Palacio Municipal.

Viernes 9 de octubre



Cuautitlán Izcalli | Ubicación: Estacionamiento de Outlets Punta Norte.

Chalco | Ubicación: Carretera Chalco-San Gregorio, en San Gregorio Cuautzingo.

Zinacantepec | Ubicación: Frente al Palacio Municipal.

Chimalhuacán | Ubicación: Estacionamiento de Plaza Chimalhuacán.

Texcoco | Ubicación: Alameda Texcoco.

Texcaltitlán | Ubicación: Frente al Palacio Municipal.

Axapusco | Ubicación: Frente a la explanada municipal.

Tepotzotlán | Ubicación: Frente al Palacio Municipal.

Jiquipilco | Ubicación: Frente al Palacio Municipal.

Sábado 10 de octubre



Tepotzotlán | Ubicación: Frente al Palacio Municipal.

Texcaltitlán | Ubicación: Frente al Palacio Municipal.

Axapusco | Ubicación: Frente a la explanada municipal.

Horario de atención: recepción de documentos de 09:00 a 17:30 horas; el servicio concluye a las 18:00 horas, de lunes a viernes.

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Requisitos y costos de Licencia para tramitarla en las unidades móviles

Antes de acudir a una de las Unidades Móviles para tramitar tu Licencia Edomex 2026, es importante revisar el costo y preparar todos los documentos. Así evitarás llegar al módulo y descubrir que te falta algún requisito.

El precio depende del tipo de licencia que necesites. Para automovilistas y motociclistas, el costo es de 777 pesos, mientras que la licencia para chofer particular tiene un precio de mil 17 pesos. Los permisos provisionales para menores cuestan 777 o 3 mil 694 pesos, según el tipo, y el duplicado tiene un costo de 525 pesos.

Si es tu primera licencia, debes presentar acta de nacimiento o carta de naturalización, CURP certificada y actualizada, identificación oficial vigente, comprobante de domicilio no mayor a tres meses, certificado de no inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias y comprobante de pago.