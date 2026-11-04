"¿Quién se queda con el dinero de los mexicanos?": Lilly Téllez se lanza contra Ariadna Montiel por comprar productos a precios inflados

Durante la sesión ordinaria en el pleno del Senado de la República, la legisladora Lilly Téllez lanzó una severa acusación en contra de la presidenta de Morena, Ariadna Montiel. Téllez denunció la entrega de 13 contratos por un monto total de 190 millones de pesos a una presunta empresa fachada cuyo domicilio fiscal carece de registros corporativos reales. Según Téllez, la dependencia adquirió diversos productos de la canasta básica a costos desproporcionados, pagando montos que duplicaban el valor real de mercado con recursos del erario público.

Para sustentar sus seńalamientos, la senadora mostró desde la tribuna diversos insumos alimenticios de consumo cotidiano para comparar su precio comercial en tiendas de autoservicio frente al costo reportado en las compras oficiales. Entre los casos expuestos, detalló que cajas de cereal con un precio real de 62 pesos fueron facturadas en 115 pesos, mientras que paquetes de galletas con un costo estándar de 101 pesos se adquirieron en 164 pesos. Asimismo, exhibió que piezas de pan integral de 66 pesos se pagaron a 100 pesos, y frascos de mayonesa comercializados en 69 pesos se adquirieron por 131 pesos.

Té de manzanilla de 70 pesos a 190 pesos 😱

Vean aquí lo que @A_MontielR compró a precios inflados.

¿Dónde está el dinero? pic.twitter.com/4rHTOTwu5M — Lilly Téllez (@LillyTellez) November 4, 2026

Cajas de té al doble y acusaciones de empresas creadas para el sexenio

La legisladora centró el punto más crítico de su intervención al exhibir una caja de té de manzanilla, cuyo valor en el mercado ronda los 70 pesos pero fue comprada por la dependencia a un costo de 190 pesos por unidad. "Esto es el colmo. ¿Cómo es posible que se burlen así, gastando el dinero de los mexicanos al doble? ¿Quién se queda con la diferencia?", cuestionó Téllez, ironizando sobre los costos de adquisición y acusando al grupo parlamentario oficialista de intentar silenciar la denuncia por temor a que la ciudadanía conozca el manejo de los fondos del Bienestar.

Finalmente, Téllez enfatizó que la compañía proveedora beneficiada con las licitaciones millonarias nació bajo la administración del actual grupo en el poder y cuenta con un registro que no coincide con sus operaciones reales. Ante el pleno, la senadora exigió una investigación a fondo para esclarecer el destino de los recursos excedentes pagados en cada producto, acusando un desvío sistemático de dinero público mediante adjudicaciones a sobreprecio.