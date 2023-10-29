¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy domingo 29 de octubre de 2023? Reabren tramo renovado de Línea 1

Este domingo 29 de octubre de 2023, consulta en Fuerza Informativa Azteca (FIA) el avance de trenes en las 12 Líneas del Metro CDMX, para que puedas llegar a tiempo a tu destino.

Recuerda que la Línea 12 opera en su tramo de Mixcoac a Periférico Oriente. En las estaciones cerradas, hay servicio emergente de autobuses. Además, en las Líneas 4, 5, 6 y 7 los torniquetes ya no permiten el uso de boletos, sino que el acceso es únicamente con la tarjeta de movilidad integrada.

Incicdente en Metro Moctezuma de la Línea 1 del Metro CDMX

El Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México señaló que durante la tarde de este domingo 29 de octubre 2023, efectuó una revisión en la zona de vías de la estación Moctezuma de la Línea 1 debido a la presencia de “un posible objeto metálico”. Usuarios en redes sociales reportaron un "chispazo" en las instalaciones del Metro CDMX. Esto a pocas horas de que fuera reabierta la Línea 1.

El #MetroCDMX informó esta tarde que se realizó una revisión en la zona de vías de la estación Moctezuma de la L1, por la presencia de un posible objeto metálico. La situación fue atendida y no representó riesgo a la operación. pic.twitter.com/kXoddEofqy — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 30, 2023

Reabren tramo renovado de la Línea 1

Este domingo, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) reabrirá el tramo de la Línea 1 que estaba en remodelación. Desde este día, el tramo remodelado en operación será de 10 estaciones:



Pantitlán.

Zaragoza.

Gómez Farías.

Boulevard Puerto Aéreo.

Balbuena.

Moctezuma.

San Lázaro.

Candelaria.

Merced.

Pino Suárez.

Mientras que de las estaciones Pino Suárez, Isabel La Católica, Salto del Agua y Balderas habrá servicio con unidades de la RTP.

Las estaciones reabiertas de la Línea 1 del Metro CDMX.

Los pasajeros podrán seguir su camino en la Línea 1 en las estaciones:



Balderas.

Cuauhtémoc.

Insurgentes.

Sevilla.

Chapultepec.

Juanacatlán.

Tacubaya.

Observatorio.

¿Cómo va el avance de los trenes en el Metro CDMX hoy 11 de junio?

14:18 HORAS

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que realizó revisión a la zona de vías en la estación Moctezuma, de la Línea 1, por presencia de un posible objeto metálico. Aseguró que ello no implicó peligro en la operación.

Buena tarde. Se realizó revisión a la zona de vías de la estación Moctezuma de la Línea 1, por la presencia de un posible objeto metálico. La situación fue atendida y no representó riesgo a la operación. Al momento el avance de trenes es continuo. Respeta la línea amarilla de… — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 29, 2023

13:47 HORAS

Usuarios de la Línea 1 aseguran que en la estación Moctezuma, de las recién renovadas y reabiertas este domingo 29 de octubre de 2023, hay presencia de flamas en una de las vías.

13:15 HORAS

Usuarios de la Línea B aseguran que acaban de ser desalojados de un tren que iba en dirección a la terminal Ciudad Azteca.

Que bueno pero aún te faltan 12 líneas más como la #Lb que acaban de desocupar un tren dirección CD azteca y eso que es domingo no se le ve en donde gastan los 2 pesos que se dan de más desde 2014 a la fecha pic.twitter.com/mPgKXk7mjK — Luis Daniel Martinez (@amsley30c) October 29, 2023

10:12 HORAS

Usuarios de la Línea 9 indican que escucharon un ruido de una explosión al llegar a la terminal Tacubaya.

LINEA 9 Explota un cable o algo llegando a Tacubaya!! La mayoría de usuarios nos sacamos de onda!!! pic.twitter.com/jBRhYSO8IN — Michael Rivera (@mjrivera_mx) October 29, 2023

9:02 HORAS

Usuarios de la Línea B, que corre de Buenavista a Ciudad Azteca, aseguran que los trenes se detienen por cinco minutos en cada estación.

No entiendo porque su servicio de la línea B tiene que ser tan ineficiente, el metro parece microbus, viene haciendo base en todas las estaciones previas a Oceanía se estuvo parando min 5 min y del lado dirección CD azteca pasaban más seguido los metros — hugo (@jugod002) October 29, 2023

7:02 HORAS

Algunas personas indican confusión con el horario de apertura del Metro CDMX, debido a que los teléfonos celulares se atrasaron una hora.

me pueden decir que hora es exactamente , hay mucha confusion si son las 6 o ya las 7 el celular marca las 6 y la computadora las7 — Fer (@Luzyfc63) October 29, 2023

7:00 HORAS

El Metro CDMX inicia operaciones este domingo 29 de octubre de 2023.

¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. En la Ciudad de México esperamos una temperatura Máx. 24° C Mín. 11° C. pic.twitter.com/VVRquZRCuh — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 29, 2023

¿Cuál es el horario del Metro CDMX en domingo?

El Metro CDMX abre este domingo 29 de octubre a las 7:00 horas y cerrará a las 00:00 horas, de acuerdo con lo señalado por el Sistema de Transporte Colectivo en su página web.

