¿A qué hora volverá a funcionar la Línea B del Metro de la CDMX tras el incendio?

Usuarios de la Línea B del Metro de la Ciudad de México, se vieron afectados luego de que un incendio provocara daños en la infraestructura eléctrica y obligara a suspender la circulación de trenes en 11 estaciones.

¿A qué hora restablecerán la Línea B del Metro?

La previsión de las autoridades es que los trenes vuelvan a circular en toda la Línea B antes de las 18:30 horas de este miércoles.

Sin embargo, es importante señalar que se trata de como opere el trabajo y no de un horario definitivo confirmado para la reapertura. Las reparaciones requieren la intervención de personal especializado, por lo que el restablecimiento dependerá de que las instalaciones eléctricas queden en condiciones adecuadas para garantizar la operación.

Mientras tanto, trabajadores de las áreas y especialistas en sistemas eléctricos realizan las labores necesarias para reparar los equipos afectados.

¿Qué estaciones de la Línea B del Metro siguen sin servicio?

La suspensión del servicio afecta el tramo comprendido entre Deportivo Oceanía y Ciudad Azteca, por lo que 11 estaciones permanecen sin circulación de trenes.

Estas son las estaciones afectadas:



Deportivo Oceanía.

Bosque de Aragón.

Villa de Aragón.

Nezahualcóyotl.

Impulsora.

Río de los Remedios.

Múzquiz.

Ecatepec.

Olímpica.

Plaza Aragón.

Ciudad Azteca.

Por su parte, el Metro mantiene operaciones de manera provisional entre Buenavista y Oceanía, en ambos sentidos.

Esto significa que los usuarios que necesitan trasladarse hacia el Estado de México deben considerar otras alternativas de transporte mientras concluyen los trabajos de reparación.

¿Qué pasó en la Línea B del Metro?

La interrupción del servicio ocurrió luego de un incendio registrado durante la madrugada de este miércoles, en el exterior de las instalaciones del Metro, entre las estaciones Oceanía y Deportivo Oceanía.

De acuerdo con los primeros reportes del STC, el fuego habría sido provocado por la quema de basura y alcanzó parte de la infraestructura eléctrica, lo que ocasionó daños considerables en los equipos necesarios para el funcionamiento de los trenes.