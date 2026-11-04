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Metro CDMX al momento: ¿Qué estaciones reportan retrasos este miércoles 4 de noviembre?

Sigue EN VIVO el avance del Metro CDMX este 4 de noviembre. Infórmate sobre los retrasos y tiempos para planificar tu ruta y llegar a tiempo hoy.

Avance y cierres de estaciones hoy miércoles 4 de noviembre
¿Cómo estará el avance del Metro CDMX hoy 4 de noviembre?|Metro CDMX

Escrito por: Jorge Iñigo, Alejandra Gómez

Inicia tu día bien informado. Este miércoles 4 de noviembre te traemos el reporte minuto a minuto sobre el avance de los trenes y estaciones cerradas del Metro CDMX. Antes de salir rumbo al trabajo o la escuela, revisa nuestro reporte en vivo para esquivar los retrasos, conocer qué rutas presentan saturación y planificar tu viaje sin contratiempos.

¿Problemas en el Metro CDMX? Revisa qué líneas y estaciones tienen demoras este 4 de noviembre.

Usan plataformas municipales para acercar a usuarios a los camiones de RTP

Autoridades de Ecatepec desplegaron camionetas y vehículos de plataforma del gobierno municipal para trasladar a cientos de personas varadas desde las estaciones mexiquenses hasta Villa de Aragón.

En este punto, los usuarios hacen transbordo a los autobuses de la RTP para continuar su viaje rumbo a la Ciudad de México, en un esfuerzo por agilizar el desalojo en la zona colapsada.

Línea B: Mantiene apoyo continuo de unidades RTP

Autobuses de RTP continúa operando de manera constante para auxiliar a los usuarios de la Línea B. La flota mantiene recorridos en ambas direcciones entre las estaciones Oceanía y Villa de Aragón, permitiendo la continuidad de los trayectos hacia la zona oriente mientras el servicio de trenes permanece suspendido en la zona del incidente.

Líneas 3, 7 y 12 al límite de capacidad; la Línea B mantiene la parálisis en el tramo norte

El panorama operativo en la red del Metro registra un fuerte contraste esta mañana. Mientras las Líneas 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 y A avanzan con regularidad y flujo controlado, las Líneas 3, 7 y 12 enfrentan una elevada concentración de pasajeros.

Esto generó demoras en los abordajes; ante ello, el Metro CDMX desplegó unidades vacías a los puntos con mayor saturación. Por su parte, la Línea B no logra reabrir el tramo afectado y continúa funcionando exclusivamente entre Buenavista y Oceanía, apoyándose en autobuses de RTP para movilizar a los usuarios de Oceanía a Villa de Aragón.

Autobuses RTP y patrullas de Ecatepec trasladan usuarios desde Ciudad Azteca

Las alternativas de movilidad en la Línea B se extienden hasta el Estado de México. Unidades de la RTP comenzaron a arribar a la terminal Ciudad Azteca para abordar a los miles de usuarios varados y trasladarlos con dirección a la Ciudad de México.

A este operativo se sumaron patrullas de la policía municipal de Ecatepec, las cuales ayudan a transportar pasajeros en sus unidades para agilizar la movilización en la zona norte del valle de México ante la total suspensión del servicio de trenes.

Línea B: Despliegan 60 camiones RTP para traslado gratuito en tramo afectado

Para contrarrestar el impacto del corte de servicio en la Línea B —que abarca desde Ciudad Azteca hasta la estación Oceanía—, las autoridades activaron un operativo con 60 autobuses de la RTP. Las unidades ofrecen traslado gratuito a los usuarios en el tramo de Villa de Aragón a Oceanía en ambos sentidos.

Línea B mantiene operación recortada de Buenavista a Oceanía

Los trenes prestan servicio únicamente en el tramo de Buenavista a Oceanía por ambos sentidos, manteniendo inhabilitado el trayecto de Deportivo Oceanía a Ciudad Azteca. Para mitigar las afectaciones en el avance de los usuarios, unidades de la RTP mantienen el circuito de apoyo por vía terrestre de Oceanía a Villa de Aragón.

Saturación en Barranca del Muerto obliga al envío de trenes vacíos

Pasajeros en la terminal Barranca del Muerto de la Línea 7 reportan andenes colapsados y la falta prolongada de convoyes. Al respecto, el Metro CDMX informó que la línea opera con alta afluencia y que se implementó el envío de trenes vacíos.

Reportan fallas eléctricas en Chabacano y trabas en puertas

Usuarios en redes sociales denunciaron la detención prolongada de convoyes con corte de energía en Chabacano —situación que señalan recurrente—, además de fallas en la apertura de puertas en la estación Pino Suárez.

Línea B: Mantiene servicio provisional y apoyo de RTP

La Línea B continúa operando bajo esquema de emergencia. El Sistema de Transporte Colectivo confirmó que la circulación de convoyes se mantiene exclusivamente en el tramo Buenavista–Oceanía por ambos sentidos, dejando fuera de funcionamiento el trayecto que va de Deportivo Oceanía a la terminal Ciudad Azteca.

LÍNEA B: Continúan las afectaciones por daños en el cableado

Persiste la suspensión del servicio en el tramo que va de Oceanía a Ciudad Azteca. La falla en la circulación se debe a los daños provocados en la instalación eléctrica entre las estaciones Deportivo Oceanía y Oceanía, presuntamente derivados de una fogata encendida en el perímetro exterior.

Refuerzan movilización con autobuses RTP en el tramo Oceanía-Villa de Aragón

Para atenuar la afectación a los pasajeros de la Línea B, unidades de la RTP operan de manera continua ofreciendo transporte alternativo en ambos sentidos entre las estaciones Oceanía y Villa de Aragón.

Línea 3 envía trenes vacíos por alta afluencia; el resto de la red mantiene buen ritmo

La excepción se concentra en la Línea 3, donde la alta concentración de usuarios ha prolongado los tiempos de espera; ante esto, el STC activó el envío de convoyes vacíos a las estaciones con mayor acumulación de personas para desahogar las vías.

Reportan demoras en Pino Suárez; Metro descarta fallas técnicas

Usuarios de la Línea 1 señalan detenciones de más de 10 minutos en la estación Pino Suárez. Ante las quejas, las autoridades del Metro CDMX aclararon que la línea opera sin averías en sus trenes ni en la vía, atribuyendo los tiempos de espera a la alta demanda propia de la hora pico.

Panorama de la red: Línea 3 comienza a llenarse; Zócalo opera con normalidad

Dejando a un lado el servicio provisional en la Línea B —que sigue operando exclusivamente de Buenavista a Oceanía y con camiones RTP cubriendo la ruta hasta Villa de Aragón—, el resto del STC Metro CDMX fluye de manera favorable. Si tu ruta incluye las Líneas 4, 5 o 6, encontrarás poca gente y trenes fluidos. De igual forma, las Líneas 1, 2, 7, 8, 9, 12 y A reportan buen avance con afluencia moderada.

Bomberos y equipos de emergencia se movilizaron en la estación Oceanía

Las alarmas se encendieron esta mañana en la estación Oceanía de la Línea 5 tras registrarse fuego directamente en la zona de vías. La rápida intervención de los bomberos permitió controlar y extinguir las llamas, dejando un saldo blanco sin personas lesionadas.

Línea B del Metro brinda servicio provisional

Derivado del incidente con el cableado, el servicio en la Línea B es parcial. Actualmente, los trenes circulan de forma provisional de Buenavista a Oceanía. Si tu destino es hacia el Estado de México, toma precauciones: no hay paso de trenes desde Deportivo Oceanía hasta Ciudad Azteca.

Esta mañana se reportó un incendio en la Línea B

Un fuego originado en la calle por acumulación y quema de basura afectó la instalación eléctrica del tramo que conecta Oceanía con Deportivo Oceanía. Toma previsiones si esta es tu ruta.

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