Metro CDMX al momento: ¿Qué estaciones reportan retrasos este miércoles 4 de noviembre?
Sigue EN VIVO el avance del Metro CDMX este 4 de noviembre. Infórmate sobre los retrasos y tiempos para planificar tu ruta y llegar a tiempo hoy.
Inicia tu día bien informado. Este miércoles 4 de noviembre te traemos el reporte minuto a minuto sobre el avance de los trenes y estaciones cerradas del Metro CDMX. Antes de salir rumbo al trabajo o la escuela, revisa nuestro reporte en vivo para esquivar los retrasos, conocer qué rutas presentan saturación y planificar tu viaje sin contratiempos.
¿Problemas en el Metro CDMX? Revisa qué líneas y estaciones tienen demoras este 4 de noviembre.
Usan plataformas municipales para acercar a usuarios a los camiones de RTP
Autoridades de Ecatepec desplegaron camionetas y vehículos de plataforma del gobierno municipal para trasladar a cientos de personas varadas desde las estaciones mexiquenses hasta Villa de Aragón.
En este punto, los usuarios hacen transbordo a los autobuses de la RTP para continuar su viaje rumbo a la Ciudad de México, en un esfuerzo por agilizar el desalojo en la zona colapsada.
¡Colapso total! Hasta en plataformas del gobierno municipal de #Ecatepec se está intentando brindar el apoyo a usuarios afectados por la Línea B del @MetroCDMX Los acercan a la estación Villa de Aragón para que puedan continuar su traslado en camiones @RTP_CiudadDeMex Vía: @IvanAldamaF y @Sergio_Spinoza— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 4, 2026
Línea B: Mantiene apoyo continuo de unidades RTP
Autobuses de RTP continúa operando de manera constante para auxiliar a los usuarios de la Línea B. La flota mantiene recorridos en ambas direcciones entre las estaciones Oceanía y Villa de Aragón, permitiendo la continuidad de los trayectos hacia la zona oriente mientras el servicio de trenes permanece suspendido en la zona del incidente.
#MetroAlMomento: Unidades de @RTP_CiudadDeMex continúan brindando servicio de apoyo para el traslado de las personas usuarias de la Línea B, entre las estaciones Oceanía y Villa de Aragón en ambos sentidos. El Metro mantiene servicio provisional de Buenavista a Oceanía en ambas direcciones. No se ofrece servicio de trenes de Deportivo Oceanía a Ciudad Azteca. Toma previsiones, atiende las indicaciones del personal y mantente informada e informado a través de nuestros canales oficiales. #MovilidadCDMX— MetroCDMX (@MetroCDMX) November 4, 2026
Líneas 3, 7 y 12 al límite de capacidad; la Línea B mantiene la parálisis en el tramo norte
El panorama operativo en la red del Metro registra un fuerte contraste esta mañana. Mientras las Líneas 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 y A avanzan con regularidad y flujo controlado, las Líneas 3, 7 y 12 enfrentan una elevada concentración de pasajeros.
Esto generó demoras en los abordajes; ante ello, el Metro CDMX desplegó unidades vacías a los puntos con mayor saturación. Por su parte, la Línea B no logra reabrir el tramo afectado y continúa funcionando exclusivamente entre Buenavista y Oceanía, apoyándose en autobuses de RTP para movilizar a los usuarios de Oceanía a Villa de Aragón.
#MetroAlMomento: Las Líneas 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 y A registran afluencia controlada y buen avance de trenes desde las terminales. En la Línea 3, 7 y 12 se presenta alta afluencia, lo que puede generar mayores tiempos de espera. Para atender la demanda, se envían unidades vacías a las estaciones de mayor afluencia. La Línea B continúa con servicio provisional únicamente de Buenavista a Oceanía, en ambos sentidos. No se ofrece servicio de trenes de Deportivo Oceanía a Ciudad Azteca. Unidades de @RTP_CiudadDeMex apoyan los traslados entre Oceanía y Villa de Aragón. Recuerda que las condiciones del servicio pueden cambiar ante eventualidades. Anticipa tu salida y mantente informado a través de nuestros canales oficiales. #MovilidadCDMX— MetroCDMX (@MetroCDMX) November 4, 2026
Autobuses RTP y patrullas de Ecatepec trasladan usuarios desde Ciudad Azteca
Las alternativas de movilidad en la Línea B se extienden hasta el Estado de México. Unidades de la RTP comenzaron a arribar a la terminal Ciudad Azteca para abordar a los miles de usuarios varados y trasladarlos con dirección a la Ciudad de México.
A este operativo se sumaron patrullas de la policía municipal de Ecatepec, las cuales ayudan a transportar pasajeros en sus unidades para agilizar la movilización en la zona norte del valle de México ante la total suspensión del servicio de trenes.
Ante la falta de servicio en la Línea B, unidades del @RTP_CiudadDeMex han llegado a la estación Ciudad Azteca para trasladar a los usuarios, mientras que otros son llevados en patrullas del municipio de Ecatepec, donde se ubica esta estación, con dirección a la CDMX. Los carriles de la Avenida Central presentan en este momento tráfico. Vía: @ivanramirez092 https://t.co/8msZp6Pjxe— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 4, 2026
Línea B: Despliegan 60 camiones RTP para traslado gratuito en tramo afectado
Para contrarrestar el impacto del corte de servicio en la Línea B —que abarca desde Ciudad Azteca hasta la estación Oceanía—, las autoridades activaron un operativo con 60 autobuses de la RTP. Las unidades ofrecen traslado gratuito a los usuarios en el tramo de Villa de Aragón a Oceanía en ambos sentidos.
Línea B sin servicio de Ciudad Azteca hasta Oceanía. 60 unidades de @RTP_CiudadDeMex brindan servicio de apoyo gratuito de Villa de Aragón hasta Oceanía. Vía: @IvanAldamaF https://t.co/7upcN36X7o— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 4, 2026
Línea B mantiene operación recortada de Buenavista a Oceanía
Los trenes prestan servicio únicamente en el tramo de Buenavista a Oceanía por ambos sentidos, manteniendo inhabilitado el trayecto de Deportivo Oceanía a Ciudad Azteca. Para mitigar las afectaciones en el avance de los usuarios, unidades de la RTP mantienen el circuito de apoyo por vía terrestre de Oceanía a Villa de Aragón.
Buen día. La Línea B ofrece servicio provisional únicamente de Buenavista a Oceanía, en ambos sentidos. No hay servicio de trenes de Deportivo Oceanía a Ciudad Azteca. Unidades de @RTP_CiudadDeMex brindan apoyo en los traslados entre Oceanía y Villa de Aragón. https://t.co/cwAOyKMvLV— MetroCDMX (@MetroCDMX) November 4, 2026
Saturación en Barranca del Muerto obliga al envío de trenes vacíos
Pasajeros en la terminal Barranca del Muerto de la Línea 7 reportan andenes colapsados y la falta prolongada de convoyes. Al respecto, el Metro CDMX informó que la línea opera con alta afluencia y que se implementó el envío de trenes vacíos.
Buen día. En este momento se registra alta afluencia en la Línea 7. Para atender la demanda y agilizar el servicio, se envían trenes vacíos a las estaciones con mayor concentración de personas usuarias. Ayúdanos a mejorar la circulación: permite el libre cierre de puertas y deja salir antes de ingresar al vagón.— MetroCDMX (@MetroCDMX) November 4, 2026
Reportan fallas eléctricas en Chabacano y trabas en puertas
Usuarios en redes sociales denunciaron la detención prolongada de convoyes con corte de energía en Chabacano —situación que señalan recurrente—, además de fallas en la apertura de puertas en la estación Pino Suárez.
@Dark_Ema2 Buen día. Se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales en la Línea 2. Permite el libre cierre de puertas y utiliza la palanca únicamente en caso de emergencia.— MetroCDMX (@MetroCDMX) November 4, 2026
Línea B: Mantiene servicio provisional y apoyo de RTP
La Línea B continúa operando bajo esquema de emergencia. El Sistema de Transporte Colectivo confirmó que la circulación de convoyes se mantiene exclusivamente en el tramo Buenavista–Oceanía por ambos sentidos, dejando fuera de funcionamiento el trayecto que va de Deportivo Oceanía a la terminal Ciudad Azteca.
#MetroAlMomento: Unidades de @RTP_CiudadDeMex continúan brindando servicio de apoyo para el traslado de las personas usuarias de la Línea B, entre las estaciones Oceanía y Villa de Aragón, en ambos sentidos. El Metro mantiene servicio provisional de Buenavista a Oceanía, en ambas direcciones. No se ofrece servicio de trenes de Deportivo Oceanía a Ciudad Azteca. Toma previsiones, atiende las indicaciones del personal y mantente informado a través de nuestros canales oficiales. #MovilidadCDMX— MetroCDMX (@MetroCDMX) November 4, 2026
LÍNEA B: Continúan las afectaciones por daños en el cableado
Persiste la suspensión del servicio en el tramo que va de Oceanía a Ciudad Azteca. La falla en la circulación se debe a los daños provocados en la instalación eléctrica entre las estaciones Deportivo Oceanía y Oceanía, presuntamente derivados de una fogata encendida en el perímetro exterior.
⚠️ Continúan las afectaciones en la Línea B del @MetroCDMX El servicio fue suspendido entre Ciudad Azteca y Oceanía debido a daños en el cableado, presuntamente provocados por una fogata cerca de las estaciones Deportivo Oceanía y Oceanía. @RTP_CiudadDeMex brinda apoyo con transporte gratuito entre Villa de Aragón y Oceanía, mientras que la operación se mantiene de Oceanía a Buenavista. @IvanAldamaF con la información en #HechosContigo con @jzarzap y @alemolinatv— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 4, 2026
Refuerzan movilización con autobuses RTP en el tramo Oceanía-Villa de Aragón
Para atenuar la afectación a los pasajeros de la Línea B, unidades de la RTP operan de manera continua ofreciendo transporte alternativo en ambos sentidos entre las estaciones Oceanía y Villa de Aragón.
#RTPInforma #MIRTP brinda servicio de apoyo a la línea B del @MetroCDMX en el tramo de Oceanía a Villa de Aragón en ambos sentidos. https://t.co/XrtqqY6uUY— Red de Transporte de Pasajeros-RTP (@RTP_CiudadDeMex) November 4, 2026
Línea 3 envía trenes vacíos por alta afluencia; el resto de la red mantiene buen ritmo
La excepción se concentra en la Línea 3, donde la alta concentración de usuarios ha prolongado los tiempos de espera; ante esto, el STC activó el envío de convoyes vacíos a las estaciones con mayor acumulación de personas para desahogar las vías.
#MetroAlMomento: Las Líneas 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 12 y A registran afluencia controlada y buen avance de trenes desde las terminales. En la Línea 3 se presenta alta afluencia, lo que puede generar mayores tiempos de espera. Para atender la demanda, se envían unidades vacías a las estaciones de mayor afluencia. La Línea B continúa con servicio provisional únicamente de Buenavista a Oceanía, en ambos sentidos. No se ofrece servicio de trenes de Deportivo Oceanía a Ciudad Azteca. Unidades de @RTP_CiudadDeMex apoyan los traslados entre Oceanía y Villa de Aragón. Recuerda que las condiciones del servicio pueden cambiar ante eventualidades. Anticipa tu salida y mantente informado a través de nuestros canales oficiales. #MovilidadCDMX— MetroCDMX (@MetroCDMX) November 4, 2026
Reportan demoras en Pino Suárez; Metro descarta fallas técnicas
Usuarios de la Línea 1 señalan detenciones de más de 10 minutos en la estación Pino Suárez. Ante las quejas, las autoridades del Metro CDMX aclararon que la línea opera sin averías en sus trenes ni en la vía, atribuyendo los tiempos de espera a la alta demanda propia de la hora pico.
Buen día. Al momento la Línea 1 opera sin averías y registra la afluencia de la hora. Se agiliza la circulación de los trenes desde las terminales. Ayúdanos a mantener un viaje más ágil: permite el libre cierre de puertas y deja salir antes de ingresar al vagón. Gracias por tu colaboración.— MetroCDMX (@MetroCDMX) November 4, 2026
Panorama de la red: Línea 3 comienza a llenarse; Zócalo opera con normalidad
Dejando a un lado el servicio provisional en la Línea B —que sigue operando exclusivamente de Buenavista a Oceanía y con camiones RTP cubriendo la ruta hasta Villa de Aragón—, el resto del STC Metro CDMX fluye de manera favorable. Si tu ruta incluye las Líneas 4, 5 o 6, encontrarás poca gente y trenes fluidos. De igual forma, las Líneas 1, 2, 7, 8, 9, 12 y A reportan buen avance con afluencia moderada.
#MetroAlMomento: Las Líneas 4, 5 y 6 registran afluencia baja y circulación constante de trenes. En las Líneas 1, 2, 7, 8, 9, 12 y A se presenta afluencia moderada y buen avance de trenes desde las terminales. La afluencia comienza a incrementarse en la Línea 3, lo que puede generar mayores tiempos de espera en andenes y durante el abordaje. En la Línea B se ofrece servicio provisional únicamente de Buenavista a Oceanía, en ambos sentidos. No hay servicio de trenes de Deportivo Oceanía a Ciudad Azteca. Unidades de @RTP_CiudadDeMex brindan apoyo en los traslados entre Oceanía y Villa de Aragón. La estación Zócalo/Tenochtitlan de la Línea 2 se encuentra abierta y ofrece servicio con normalidad. Recuerda que la información puede cambiar ante eventualidades en el servicio. Toma previsiones y mantente informado a través de nuestros canales oficiales. #MovilidadCDMX— MetroCDMX (@MetroCDMX) November 4, 2026
Bomberos y equipos de emergencia se movilizaron en la estación Oceanía
Las alarmas se encendieron esta mañana en la estación Oceanía de la Línea 5 tras registrarse fuego directamente en la zona de vías. La rápida intervención de los bomberos permitió controlar y extinguir las llamas, dejando un saldo blanco sin personas lesionadas.
🚨 Una movilización de emergencia se registró en la estación Oceanía de la Línea 5 del @MetroCDMX, luego de un incendio en la zona de vías. Bomberos lograron sofocar las llamas sin que se reportaran personas lesionadas. Autoridades inspeccionan el cableado y las instalaciones para descartar afectaciones al servicio, mientras buscan al presunto responsable. Vía: @oscar_mendoza31— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 4, 2026
Línea B del Metro brinda servicio provisional
Derivado del incidente con el cableado, el servicio en la Línea B es parcial. Actualmente, los trenes circulan de forma provisional de Buenavista a Oceanía. Si tu destino es hacia el Estado de México, toma precauciones: no hay paso de trenes desde Deportivo Oceanía hasta Ciudad Azteca.
#AvisoMetro: Unidades de @RTP_CiudadDeMex brindan apoyo en el traslado de las personas usuarias entre las estaciones Oceanía y Villa de Aragón de la Línea B. El servicio de trenes continúa de manera provisional únicamente de Buenavista a Oceanía, en ambos sentidos. No se ofrece servicio de Deportivo Oceanía a Ciudad Azteca. Personal especializado del Metro continúa trabajando para restablecer el servicio en su totalidad. Atiende las indicaciones del personal y mantente informado a través de nuestros canales oficiales. #MovilidadCDMX— MetroCDMX (@MetroCDMX) November 4, 2026
Esta mañana se reportó un incendio en la Línea B
Un fuego originado en la calle por acumulación y quema de basura afectó la instalación eléctrica del tramo que conecta Oceanía con Deportivo Oceanía. Toma previsiones si esta es tu ruta.
#AvisoMetro: Debido a un incendio registrado al exterior de las instalaciones del Metro, presuntamente ocasionado por la quema de basura (por indigentes), resultó afectado el cableado eléctrico en la interestación Oceanía–Deportivo Oceanía de la Línea B. Por esta situación, el servicio se ofrece únicamente de Buenavista a Oceanía, en ambos sentidos. No se ofrece servicio de trenes de Deportivo Oceanía a Ciudad Azteca. Unidades de @RTP_CiudadDeMex arriban al lugar para facilitar el traslado de las personas usuarias entre las estaciones Oceanía y Villa de Aragón. Personal especializado del Metro realiza los trabajos necesarios para reparar los daños y restablecer el servicio a la brevedad. Agradecemos tu comprensión. Te recomendamos tomar previsiones, seguir las indicaciones del personal y mantenerte informado a través de nuestros canales oficiales.— MetroCDMX (@MetroCDMX) November 4, 2026