Metro CDMX al momento: ¿Qué estaciones reportan retrasos este miércoles 4 de noviembre?

Autoridades de Ecatepec desplegaron camionetas y vehículos de plataforma del gobierno municipal para trasladar a cientos de personas varadas desde las estaciones mexiquenses hasta Villa de Aragón.

En este punto, los usuarios hacen transbordo a los autobuses de la RTP para continuar su viaje rumbo a la Ciudad de México, en un esfuerzo por agilizar el desalojo en la zona colapsada.