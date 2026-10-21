Políticos de Morena que acabaron al servicio del crimen organizado: lista de quiénes son

Llegaron al poder con sus promesas de campaña, pero, instalados en la silla, las olvidaron. Lideraron sus redes de extorsión y se pusieron al servicio del crimen organizado.

Se trata de nueve alcaldes de Morena y dos expresidentes municipales que convirtieron en víctimas a sus gobernados. Estas son las acusaciones que hoy pesan en su contra. Todos, en sus campañas, prometieron seguridad y transformación. Falsas promesas solo para ganar votos.

La censura morenista se esconde en dos falsos pretextos: combatir la piratería y la extorsión. De hecho, el gobierno no tendría que haberse esperado a la Ley Antimemes y a la censura para combatir a criminales y autoridades que controlan esos delitos. Han detenido a algunos narcopolíticos, pero la gran mayoría sigue impune.