Alcalde de Tequila se quedará encarcelado en el Altiplano

Diego “N”, alcalde de Tequila, Jalisco, se quedará encarcelado en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, bajo prisión preventiva.

El presidente municipal de Tequila fue detenido este 5 de febrero de 2026 junto con Juan Manuel “N”, Director de Seguridad Pública; Juan Gabriel “N”, Director de Catastro y Predial; e Isaac “N”, Director de Obras Públicas.

¿De qué está acusado el alcalde de Tequila?

Diego “N” es acusado de secuestrar en 2021 a un precandidato de Morena y su suplente. Su defensa solicitó duplicidad del término para resolver si es vinculado a proceso o no. Mientras tanto, permanecerá preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano en Almoloya de Juárez.

Además, el presidente municipal presuntamente manejaba esquemas de extorsión a empresas cerveceras y tequileras en la entidad, además de probablemente estar relacionado con una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

Diego “N” supuestamente lidera una red de corrupción gestada dentro del Ayuntamiento, en la cual servidores públicos al parecer extorsionan a empresarios y comerciantes del municipio, además de desviar recursos del erario público.

Operación Enjambre y la detención del alcalde de Tequila

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de un mensaje en su cuenta de X, la mañana del 5 de febrero, informó que el edil había sido detenido junto con más servidores públicos.

El edil fue detenido en seguimiento a la Operación Enjambre, mediante la cual en el Estado de México en 2024 fueron detenidos servidores públicos por presuntos nexos con el crimen organizado, entre ellos con La Familia Michoacana.

Incluso Diego “N” fue citado en mayo de 2025 a declarar ante la Fiscalía de Jalisco por la presentación del grupo musical Los Alegres del Barranco, luego de que durante el evento llamado Los Señores del Corrido en Zapopan el 29 de marzo de ese año, se proyectaron imágenes de “El Mencho”, líder del CJNG.