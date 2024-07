Hay historias que trascienden más allá de lo deportivo, la de Benjamín Galindo Marente no sólo se quedó en el campo de juego, traspasó fronteras; con dos copas América, un mundial y cinco equipos, es uno de los grandes de México.

Benjamín Galindo sufrió un accidente cerebrovascular y su vida cambió desde hace más de cuatro años; sin embargo, su resiliencia y sus ganas de vivir son un ejemplo para todas las personas sobre nunca darse por vencido ante las adversidades que se atraviesen.

“Me caí yo de la cama, de eso me acuerdo, y despertó mi señora, después despertó mi hija la grande, Carola y mi señora de un de repente se me queda viendo y me dice, traes una gotita aquí en el labio, te está dando un infarto, ya le habían platicado a mi esposa que yo ya no, estaba muy complicado que viviera, que no sabían qué iba a pasar conmigo”, contó.

“Tengo ganas de vivir": Benjamín Galindo tras accidente cerebrovascular

Benjamín Galindo, asegura que aún tiene muchas ganas de vivir y de ver cómo crecer sus hijos.

“Tengo muchas ganas de vivir, de ver crecer a mis hijos, que se formen como seres humanos y es lo que más le pido a mi padre Dios”, señaló



De igual forma recordó el momento especial que vivió en la boda de su hija, en la que le prometió que la llevaría al altar.

“Yo le prometí a mi hija (...) te prometo que el día que tú te cases, te voy a llevar al altar y vamos a bailar la canción que tú quieras y eso sucedió y fue muy padre, muy bonito”, fueron sus palabras.



Al mismo tiempo, su hija revela lo orgullosa que está de Benjamín Galindo, un campeón dentro y fuera de la cancha.



“Me siento sumamente orgullosa de que él sea mi papá, de ser su hija, de ser testigo, pues de todo lo que ha logrado en estos años, en estos cuatro años que han sido súper retadores para él, pues es un testimonio de vida y que mejor que tenerlo de mi papá", dijo.