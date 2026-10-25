Se forma la tormenta tropical “Olana” en el Pacífico: Esta es su trayectoria y si afectará a México

Este domingo 25 de octubre, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos confirmó que una depresión tropical tomó más fuerza y evolucionó a la tormenta tropical "Olana" en aguas del Océano Pacífico.

Los expertos brindaron un reporte de lo que se espera en la próximas horas con este fenómeno.

¿Cuál es la trayectoria de la tormenta "Olana" y qué efectos va a generar en México?

¿Dónde está la tormenta tropical "Olana"?

A las 11:00 horas, tiempo local del Pacífico Central, el centro de "Olana" se localizó en la latitud 14.8 Norte y longitud 178.0 Oeste. Esta ubicación lo sitúa a 935 kilómetros al oeste-suroeste del Atolón Johnston, territorio de EU.

Por su lejanía en mar abierto, el sistema no afecta, por ahora, a las costas mexicanas.

¿Cuál es la fuerza y velocidad que registra la tormenta tropical "Olana"?

La tormenta tropical presenta vientos máximos sostenidos de 65 km/h, 40 mph, con ráfagas más fuertes.

Los vientos con fuerza de tormenta se extienden hasta 75 kilómetros desde su centro, registrando una presión central mínima de 1002 milibares, unidad que indica la presión en la atmósfera.

¿Cuál es la trayectoria de "Olana"?

De acuerdo con el informe oficial, el sistema se mueve hacia el este-noreste a una velocidad de 13 km/h, 8 mph.

Los pronósticos dicenn que mantendrá un movimiento general hacia el este durante los próximos días, quedándosee aún más en las aguas del Pacífico Central.

Tropical Storm #Olana Advisory 2 (11 AM HST, Sun Oct 25): Depression Becomes Tropical Storm Olana. https://t.co/NyUGSIFCuo — NHC Pacific (@NHC_Pacific) October 25, 2026

Pronóstico de la tormenta tropical "Olana": Podría fortalecerse hoy y perder fuerza el lunes

Los meteorólogos prevén que "Olana" tenga un leve fortalecimiento durante el transcurso de este domingo. Aunque las condiciones cambiarán pronto y se espera que comience a debilitarse gradualmente a partir del lunes.

¿La tormenta tropical "Olana" va a provocar algo en México?

No, la tormenta tropical "Olana" se encuentra sumamente distante de la República Mexicana y no genera efectos como lluvias, viento o patrullaje de oleaje en nuestras playas.

Tampoco hay alertas ni avisos costeros vigentes para zonas habitadas, salvo el seguimiento preventivo en el Atolón Johnston.