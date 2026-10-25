Huracán “Vance” sigue frente a México: Trayectoria, dónde habrá fuertes lluvias y ubicación exacta

La temporada de huracanes todavía no termina y las costas de nuesto país siguen bajo alerta. La mañana de este domingo 25 de octubre, el reporte confirmó que el huracán "Vance" comenzó a perder fuerza y se ubica como categoría 1 en la escala Saffir-Simpson.

Aunque sigue debilitándose poco a poco frente a Michoacán, su circulación seguirá provocando lluvias puntuales muy fuertes, rachas de viento y oleaje elevado en las costas del occidente y sur de México.

¿Por dónde avanza y qué zonas se verán afectadas hoy?

¿Dónde está el huracán "Vance"?

El centro de "Vance" se localizó a 440 kilómetros al sur-suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y a 510 kilómetros al suroeste de Acapulco, Guerrero.

El huracán tiene vientos máximos sostenidos de 120 km/h con rachas de hasta 150 km/h, moviéndose lentamente hacia el noroeste a 7 km/h.

🌀 El centro del #Huracán #Vance se localiza a 440 km al sur-suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

🌀 Se pronostican #Lluvias muy fuertes en zonas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. pic.twitter.com/PFo1GytUrL — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 25, 2026

Estados donde provocará lluvias muy fuertes hoy

A pesar de que va perdiendo fuerza, el sistema dejará lluvias puntuales muy fuertes, de 50 a 75 mm, en cuatro estados principales del occidente del país:



El oeste y sur de Jalisco

El estado de Colima

El oeste y la zona costera de Michoacán

El suroeste de Guerrero

Huracán "Vance" provocará oleaje elevado y viento muy fuerte

Las autoridades informaron que la presencia del fenómeno provocará vientos de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en las costas de Michoacán y Guerrero, acompañados de oleaje elevado de 4.0 a 5.0 metros de altura.

En las costas de Jalisco y Colima las olas alcanzarán entre 2.0 y 3.0 metros.

Trayectoria del huracán "Vance": ¿Se va a degradar a tormenta tropical?

Lo que prevén las autoridades es que "Vance" continuará perdiendo fuerza rápidamente sobre el agua. Para la tarde de este domingo 25 de octubre se prevé que se degrade a tormenta tropical a 435 km al sur-suroeste de Lázaro Cárdenas.

El sistema seguirá sobre las costas hacia el noroeste, pasando como tormenta frente a Michoacán, Colima y Jalisco durante el inicio de la semana.

¿Cuándo dejará "Vance" de ser un peligro para México?

De acuerdo con el pronóstico a mediano plazo, entre el jueves 29 y el viernes 30 de octubre "Vance" se convertirá en un sistema post-tropical o de remanentes al ubicarse al oeste de Punta Mita, Nayarit, y al suroeste de Escuinapa, Sinaloa.