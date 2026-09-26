¿Las mejores lunas son las de octubre? Conjunciones planetarias y (muchas) lluvias de estrellas: Eventos astronómicos del próximo mes

¿Se cumplirá una vez más eso de que las mejores lunas son las de octubre? Lo sabremos muy pronto. Para todos los amantes del cielo nocturno, ya traemos la agenda del próximo mes sobre los eventos astronómicos que tendrán a muchos maravillados; desde lluvias de estrellas hasta conjunciones y sin olvidar el encanto de la luna llena. Checa aquí los detalles.

Los expertos confirman que las condiciones de este periodo otorgan postales lunares inigualables que dominan las noches de otoño.

Las lunas protagonistas de octubre

La Luna más cerca de la Tierra (Perigeo): El mes arranca el 1 de octubre con la Luna pasándose un poquito más cerca de nosotros de lo normal, a unos 369 mil kilómetros, lo que hace que se vea imponente y un poco más grande de lo habitual.

El mes arranca el 1 de octubre con la Luna pasándose un poquito más cerca de nosotros de lo normal, a unos 369 mil kilómetros, lo que hace que se vea imponente y un poco más grande de lo habitual. El ciclo de fases: Comenzamos con el cuarto menguante el 3 de octubre y pasamos a la oscuridad total con la Luna Nueva el día 10, un periodo perfecto para apartarse de las luces de la ciudad y ver mejor las estrellas.

Comenzamos con el cuarto menguante el 3 de octubre y pasamos a la oscuridad total con la Luna Nueva el día 10, un periodo perfecto para apartarse de las luces de la ciudad y ver mejor las estrellas. El gran cierre del mes: El momento estelar llega el 26 de octubre con la Luna llena, brillando con fuerza a unos 368 mil kilómetros de distancia, y para rematar, el día 28 volverá a acercarse a su punto más cercano a la Tierra.

Saturno y lluvias de estrellas

Saturno brilla con todo su esplendor (Oposición): El 4 de octubre, prepárate para ver a Saturno en primera fila . La Tierra se pone justo en medio del Sol y el "Señor de los Anillos", lo que lo convierte en el momento perfecto para observarlo, ya que estará en su punto más cercano a nosotros y brillará intensamente frente a la constelación de Cetus. ¡Es tu oportunidad de oro para verlo incluso con un pequeño telescopio!

El 4 de octubre, prepárate para ver a . La Tierra se pone justo en medio del Sol y el "Señor de los Anillos", lo que lo convierte en el momento perfecto para observarlo, ya que estará en su punto más cercano a nosotros y brillará intensamente frente a la constelación de Cetus. ¡Es tu oportunidad de oro para verlo incluso con un pequeño telescopio! Lluvia de estrellas fugaces, las Dracónidas: Del 6 al 10 de octubre , con su gran final la noche del día 9, el cielo se va a encender. Gracias a los restos que dejó el cometa Giacobini-Zinner, podremos ver una lluvia de meteoros . La cantidad es variable, pero en los mejores momentos ¡podrían verse hast a 700 "estrellas" por hora ! El mejor momento para cazar alguna es al anochecer, mirando hacia el este.

Del , con su gran final la noche del día 9, el cielo se va a encender. Gracias a los restos que dejó el cometa Giacobini-Zinner, podremos ver una . La cantidad es variable, pero en los mejores momentos ¡podrían verse hast ! El mejor momento para cazar alguna es al anochecer, mirando hacia el este. El clásico de otoño, las Oriónidas: Hacia la madrugada del 21 de octubre, no te pierdas el espectáculo que nos regala el legendario cometa Halley. Sus escombros nos visitan cada año en forma de las Oriónidas, prometiendo un desfile constante de unos 15 meteoros por hora. Es la excusa perfecta para trasnochar o madrugar y pedir un deseo bajo las estrellas.

Conjunciones y encuentros planetarios