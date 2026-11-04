Esta es la hora exacta para ver la lluvia de estrellas Táuridas en noviembre 2026 desde México

La madrugada del 5 de noviembre de 2026 , los amantes de la astronomía podrán mirar al cielo para observar la lluvia de estrellas Táuridas del Sur, que alcanzará su pico máximo de actividad y podrá apreciarse desde México.

Las Táuridas provienen de los restos del cometa 2P/Encke, y podrán ser perceptibles sin necesidad de telescopio, siempre y cuando el cielo se encuentre despejado y sin contaminación lumínica.

En Azteca Noticias te decimos la fecha y la mejor hora para verlas en territorio nacional.

¿Cuándo ver la lluvia de estrellas Táuridas en noviembre de 2026?

Las Táuridas ocurren en noviembre debido a que la Tierra cruza los rastros de polvo que han dejado los cometas periódicos, recibiendo ese nombre porque su punto radiante se localiza en la constelación de Tauro.

En condiciones favorables y gracias a la fina Luna menguante, este 4 y 5 de noviembre se alcanzará el punto máximo de actividad de las Táuridas del Sur.

De acuerdo con Starwalk, se espera una tasa idea de 5 a 10 meteoros por hora, que podrán ser perceptibles desde la medianoche y en lugares sin contaminación lumínica.

¡Pero no se acaba! La noche del 11 y madrugada del 12 de noviembre, las Táuridas del Norte (asociadas al asteroide 2004 TG10) alcanzarán también su pico máximo, ofreciendo una caída de 5 meteoros por hora.

¿A qué hora ver la lluvia de Táuridas desde México?

El mejor momento para ver la lluvia de estrellas Táuridas en noviembre es alrededor de la medianoche y durante la madrugada, cuando la constelación de Tauro se encuentra en lo más alto del firmamento.

Para la Ciudad de México (CDMX), el pico de las Táuridas del Sur ocurrirá entre las 12:00 AM y las 4:00 am del jueves 5 de noviembre.

Las Táuridas del Norte tendrán de igual forma su máximo esplendor entre las 12:00 am y las 4:00 am del miércoles 12 de noviembre, cuando la Luna ya se habrá ocultado.

¿Cómo se puede ver la lluvia de estrellas Táuridas?

¡Deja atrás el telescopio! Para disfrutar al máximo este fenómeno astronómico no vas a necesitar de ningún equipo especial, ya que en condiciones ideales, los meteoros pueden ser visibles por el ojo humano.

Intenta estar en un lugar oscuro entre 20 y 30 minutos para adaptar tu vista, evitando mirar tu celular o prender linternas, ya que arruinarás tu visión nocturna en el momento ideal para ver la lluvia de estrellas.

La lluvia de Táuridas será visible en lugares con el cielo despejado y libres de cualquier tipo de contaminación lumínica, desde el hemisferio Norte y Sur.