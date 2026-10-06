Lluvia de meteoros Táuridas del Sur alcanza su pico el 13 de octubre: ¿cómo y a qué hora verlas?

La lluvia de meteoros Táuridas del Sur iluminarán el cielo de octubre, en especial el del martes 13 de octubre, día en que este espectáculo alcance su pico máximo.

A comparación de otra lluvia de meteoros, esta tiene una característica que la vuelve especial: sus meteoros suelen ser lentos, brillantes y, en ocasiones, pueden aparecer como grandes bolas de fuego.

¿A qué hora ver la lluvia de estrellas Táuridas del Sur?

Las Táuridas del Sur podrán ser vistas a lo largo del mes, pero la noche del lunes 12 y la madrugada del 13 de octubre serán una buena oportunidad para salir a mirar el cielo, que es cuando alcanzan su pico de actividad.

El fenómeno astronómico comenzará alrededor de las 21:00 horas del lunes, pero conforme avance la noche aumentarán las posibilidades de encontrar meteoros.

La ventana más atractiva será después de la medianoche y durante las primeras horas de la madrugada del 13 de octubre, cuando el radiante se encuentre mejor colocado sobre el horizonte.

La lluvia puede ofrecer alrededor de 5 meteoros por hora, siempre y cuando el cielo no esté muy nublado, por lo que será necesario tener paciencia.

¿Hacia dónde mirar para ver las Táuridas?

El punto del cielo del que parecen salir los meteoros se conoce como radiante. En el caso de las Táuridas del Sur, se encuentra en la región de Tauro, aunque no es necesario mirar directamente hacia ese punto para observarlas.

De hecho, los meteoros pueden apreciarse mejor si se dirige la mirada a una zona amplia del cielo, ligeramente alejada del radiante, porque ahí sus trazos pueden verse más largos.

Para quienes observen desde puntos como la Ciudad de México (CDMX), durante la noche conviene mirar hacia el este y noreste, pero recuerda que el fenómeno no es continuo.

¿Dónde ver la lluvia de meteoros en internet o con aplicaciones?

Si no sabes identificar a Tauro en el cielo, existen varias herramientas que pueden ayudarte. Una de las más útiles es Stellarium, un planetario virtual que permite consultar el cielo según la fecha, la hora y la ubicación.

Otra opción es SkyView, que utiliza la cámara del teléfono para identificar estrellas, constelaciones y otros objetos del cielo mediante realidad aumentada. Puedes buscar a Orión y sus estrellas, para después identificar a Tauro.

También está Star Walk 2, una aplicación que también permite apuntar el teléfono hacia el cielo para identificar estrellas, constelaciones y planetas de acuerdo con la ubicación y la hora.

¿Por qué las Táuridas del Sur son diferentes?

Las Táuridas están relacionadas con los restos dejados por el cometa 2P/Encke. Cuando la Tierra atraviesa esa corriente de partículas, algunos fragmentos ingresan a la atmósfera y producen los destellos que conocemos como meteoros.

Su velocidad ronda los 27 kilómetros por segundo, relativamente baja frente a otras lluvias de meteoros, como las Perseidas. Lo que permite que el fenómeno muestre un efecto óptico más brillante y lento.

Las Táuridas del Sur permanecen activas durante buena parte del otoño, por lo que si no puedes verlas el 13 de octubre, el próximo 4 y 5 de noviembre tendrás una segunda oportunidad.