Lluvias y frío azotan la CDMX: Alcaldías afectadas por las tormentas y mal clima de este miércoles; la hora de menor temperatura

¡A sacar la chamarra y el paraguas! Las bajas temperaturas continuarán afectando distintas zonas de la Ciudad de México, acompañadas de lluvias con chubascos para este ombligo de semana; te compartimos la hora en la que se sentirá más frío en la CDMX este miércoles 28 de octubre.

La temporada de frío en México se extenderán hasta el próximo año, mientras que las lluvias podrían terminar el 30 de noviembre del 2026.

Pronóstico del clima en CDMX HOY 28 de octubre 2026

El clima en CDMX será de un ambiente medio nublado a nublado, acompañado de lluvias con chubascos ocasionales para después del mediodía de este miércoles. Se esperan tormentas en algunas alcaldías de la capital del país.

La temperatura máxima en la capital del país será de 24°C, mientras que la temperatura mínima será de 13°C, según las autoridades de la capital del país.

¿A qué hora empieza a llover en CDMX este miércoles?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil compartió que las lluvias ligeras con chubascos en la Ciudad de México podrían iniciar alrededor de las 18:00 horas de este miércoles 28 de octubre 2026 .

¿A qué hora hará más frío en CDMX?

Las bajas temperaturas en CDMX comenzará entre las 21:00 horas, ubicándose en los 19°C para la tarde de este miércoles.

El frío en la capital del país podrá sentirse con mayor intensidad alrededor de las 3:00 a 8:00 horas de este jueves 29 de octubre , afectando principalmente las partes altas del sur y poniente de la Ciudad de México.

Hoy se espera ambiente cálido, cielo medio nublado a nublado, #lluvias con chubascos ocasionales principalmente en el poniente. La madrugada de mañana será muy fría en partes altas del sur y poniente. 🌡 Temperatura máxima: 24 °C 🌡 Temperatura mínima: 13 °C #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 28, 2026

Alcaldías afectadas por tormentas y frío en CDMX este miércoles

El Servicio Meteorológico Nacional compartió las alcaldías afectadas por las bajas temperaturas y fuertes lluvias para la tarde de este miércoles 28 de octubre 2026.



Azcapotzalco.

Miguel Hidalgo.

Cuauhtémoc.

Benito Juárez.

Cuajimalpa.

Álvaro Obregón.

Magdalena Contreras.

Tlalpan.

Gustavo A. Madero.

Venustiano Carranza.

Iztacalco.

Iztapalapa.

Coyoacán.

Tláhuac.

Xochimilco.

Milpa Alta.

Se esperan fuertes lluvias y temperaturas debajo de los 12°C en todas las alcaldías de la CDMX, por ello, se recomienda tomar precauciones.

Ve en el gráfico, las condiciones #Meteorológicas que se prevén mañana, miércoles, en las 16 alcaldías de la #CDMX ⬇️ https://t.co/Wc7nP345X1 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 28, 2026

¿Cómo protegerse de las lluvias en CDMX?

La Secretaria de Gestión de Integración de Riesgos y Protección Civil compartió algunos consejos debido a las fuertes lluvias que azotarán algunas zonas de la capital del país, afectando el traslado de miles de ciudadanos, pero ¿cómo puedo protegerme?

