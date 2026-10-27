¿A prepararse para granizo hoy? Estos son los estados de México donde se esperan lluvias muy fuertes

Si vas a salir de casa hoy, es importante que no olvides tu chamarra y el paraguas. Las autoridades del Servicio Meteorológico Nacional informaron que la tormenta tropical "Vance", junto con varios canales de baja presión en el interior de la República Mexicana, mantendrá el temporal de lluvias en algunos estados de México. En zonas del occidente y del centro se prevén precipitaciones con tormentas eléctricas y posible caída de granizo.

Estos son los estados donde se esperan lluvias muy fuertes y qué las está causando.

¿Por qué va a llover y caer granizo hoy en México?

El mal clima es principalmente por dos razones. Por una parte la tormenta tropical "Vance" está al suroeste de las costas de Colima y Jalisco, mandando bandas de humedad al occidente.

Por otro, la presencia de canales de baja presión en el interior de México, combinados con la entrada de humedad del Océano Pacífico, el Golfo de México y el Mar Caribe, refuerzan las tormentas y la probabilidad de granizadas.

Les compartimos el #Pronóstico de condiciones meteorológicas para este día en #México.



⚠️Atención especial a las precipitaciones. pic.twitter.com/EO60VUOJrU — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 27, 2026

Dónde va a llover hoy: Estados con lluvias muy fuertes

Las lluvias más intensas de este martes serán en la zona del Pacífico, donde los acumulados de agua serán considerables durante el día:



Jalisco: Lluvias fuertes a muy fuertes en el oeste del estado.

Lluvias fuertes a muy fuertes en el oeste del estado. Colima: Lluvias muy fuertes principalmente en la zona costera.

Lista de estados donde se esperan lluvias fuertes

Otros estados del norte, occidente y centro del país tendrán lluvias puntuales fuertes durante el transcurso de este segundo día de la semana:



Sinaloa , sur, y Nayarit

, sur, y Durango , sur, y Zacatecas , sur.

, sur, y , sur. Michoacán, zona costera.

¿Va a llover hoy en CDMX?

Para la Ciudad de México, el Estado de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y entidades de la península de Yucatán, se pronostican intervalos de chubascos.

Por otro lado, en regiones de Chihuahua, Morelos y Tlaxcala solo se anticipan lluvias aisladas.

Si en tu municipio se presentan tormentas con granizo o viento fuerte, mantente alejado de árboles y postes de luz, evita cruzar calles con corrientes de agua y revisa las coladeras cercanas para evitar encharcamientos.

Es importante que te mantengas atento a los avisos de las autoridades meteorológicas por cualquier cambio en el clima.