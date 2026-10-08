Fuertes lluvias con actividad eléctrica azotan la CDMX: ¿A qué hora empieza a llover y que zonas se verán afectadas?

Las tormentas no paran. La Ciudad de México será azotada nuevamente por fuertes lluvias con actividad eléctrica para la tarde de este jueves, impactando en distintas zonas de la capital del país, pero ¿a qué hora empieza a llover hoy 8 de octubre?

El temporal de lluvias en CDMX se extenderá hasta el sábado 10 de octubre, presentando mal clima y bajas temperaturas para lo que resta de la semana.

¿A qué hora empieza a llover en la CDMX este jueves?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil confirmó que las fuertes lluvias con actividad eléctrica en la Ciudad de México comenzarán a partir de las 15:00 horas de este jueves .

Por otro lado, las tormentas en CDMX podrían extenderse hasta la madrugada del viernes, por lo que estaría dejando de llover alrededor de la 1 de la mañana.

Las fuertes lluvias podrían provocar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas, así como la caída de ramas, árboles y lonas.

Mañana fresca, fría en partes altas. Después del mediodía, ambiente templado a cálido, cielo nublado y #lluvias fuertes a muy fuertes con actividad #eléctrica. 🌡#Temperatura máxima: 21 °C 🌡#Temperatura mínima: 14 °C Mantente informado. #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 8, 2026

Zonas afectadas por las intensas lluvias en CDMX: ¿En donde lloverá?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil reveló que las fuertes lluvias a muy fuertes y con probabilidad de actividad eléctrica podrían presentarse en gran parte de la Ciudad de México, por lo que todas las alcaldías serían afectadas por el mal clima.

Se recomienda a las y los ciudadanos tomar las precauciones necesarias por el intenso clima que azotará a la capital del país este jueves.

Pronóstico del clima en CDMX: ¿Cuál será la temperatura?

Para la tarde de este 8 de octubre, el clima de la CDMX será un ambiente cálido, cielo nublado, chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con actividad eléctrica durante la tarde.

La temperatura máxima en la capital del país será de 21°C, mientras que la temperatura mínima será de 14°C, según las autoridades.

¿Cómo protegerse de las lluvias en CDMX?

La Secretaria de Gestión de Integración de Riesgos y Protección Civil compartió algunos consejos debido a las fuertes lluvias que azotarán algunas zonas de la capital del país, afectando el traslado de miles de ciudadanos, pero ¿cómo puedo protegerme?



Retira la basura de las coladeras al interior y exterior de tu casa.

Evita cruzar las calles o avenidas con corrientes de agua.

Lleva un impermeable o paraguas al momento de salir de casa.

Cierra las puertas y ventanas.