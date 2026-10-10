¡CDMX en alerta por lluvias extremas! Protección Civil lanza advertencia para todas las alcaldías

La CDMX activó la alerta amarilla por lluvias fuertes para la tarde-noche de este viernes 9 de octubre, así como durante las primeras horas del sábado 10. El pronóstico contempla precipitaciones en las 16 alcaldías, con posibles encharcamientos, corrientes de agua en calles y avenidas, además de la caída de ramas y árboles por las condiciones meteorológicas.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil estableció el periodo de alerta desde las 18:00 horas del viernes hasta las 2:00 de la madrugada del sábado, por lo que para este lapso se estiman lluvias de entre 15 y 29 milímetros, mientras que el pronóstico meteorológico prevé acumulados de 25 a 50 milímetros en 24 horas para la capital.

¿En qué alcaldías de CDMX ya se registran lluvias?

Los reportes meteorológicos ya señalaban precipitaciones de moderadas a fuertes en Benito Juárez, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Iztacalco, Tláhuac y Venustiano Carranza; sin embargo, la alerta abarca todas las demarcaciones, por lo que las condiciones pueden cambiar durante las siguientes horas.

Las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y reducir la visibilidad para quienes circulen por calles y avenidas; también existe riesgo de inundaciones, encharcamientos y corrientes de agua; en zonas vulnerables, las precipitaciones pueden contribuir al incremento de los niveles de ríos y arroyos y favorecer deslaves.

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¿Cómo estará el clima en CDMX el sábado 10 de octubre?

Para este sábado se espera cielo de medio nublado a nublado durante gran parte del día; la mañana tendrá ambiente fresco y bancos de niebla en zonas altas, mientras que por la tarde se prevé un ambiente templado con probabilidad de lluvias fuertes tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México .

Las temperaturas en la capital oscilarán entre los 13 y 15 grados Celsius como mínimas y entre los 20 y 22 grados como máximas; el viento del sureste tendrá velocidades de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de hasta 40 kilómetros por hora.

Recomendaciones ante las lluvias fuertes

Protección Civil recomienda mantener libres las coladeras dentro y fuera de casa, cerrar puertas y ventanas y evitar cruzar calles o avenidas donde corra el agua; si necesitas salir, lleva paraguas o impermeable y toma precauciones ante posibles afectaciones viales.