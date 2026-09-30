Alerta por lluvias fuertes y caída de granizo en CDMX: ¿A qué hora empieza a llover este miércoles?

Que no te agarre desprevenido. Las calles de la Ciudad de México (CDMX) serán azotadas por las fuertes lluvias y posible caída de granizo para la tarde de este 30 de septiembre 2026; te compartimos los horarios clave.

Se anunció un temporal de lluvias en CDMX con una duración de 6 días, comenzando desde este jueves hasta el 5 de octubre 2026.

¿A qué hora empieza a llover en CDMX este 30 de septiembre 2026?

A preparar el paraguas. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil compartió que las fuertes lluvias con actividad eléctrica y posible caída de granizo comenzarán alrededor de la 13:00 horas en la Ciudad de México .

El intenso clima se extenderá hasta las 22:00 horas de este 30 de septiembre; se pide a los usuarios tomar las precauciones necesarias.

¿Qué zonas serán afectadas por las fuertes lluvias en CDMX?

Hasta el momento las autoridades no han revelado las zonas afectadas por las fuertes lluvias y el clima caluroso en la Ciudad de México; sin embargo, las autoridades meteorológicas piden a la ciudadanía estar atentos al Sistema de Alerta Temprana de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

Pronóstico del clima en CDMX para este 30 de septiembre 2026

Para este jueves el clima en la CDMX será un ambiente caluroso, acompañado de un incremento de nublados con lluvias fuertes a muy fuertes con actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Además, los vientos serán en dirección variable de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de 45 kilómetros por horas.

Mañana fresca. Por la tarde, se prevé ambiente caluroso, incremento de nublados y #lluvias fuertes a muy fuertes con actividad #eléctrica y posible caída de #granizo.



🌡Temperatura máxima: 26 °C

🌡Temperatura mínima: 16 °C



Mantente informado.#PronósticoDelTiempo… pic.twitter.com/88JBlwQ42F — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 30, 2026

Recomendaciones por lluvias en CDMX: ¿Cómo protegerse?

La Secretaria de Gestión de Integración de Riesgos y Protección Civil compartió algunos consejos debido a las fuertes lluvias que azotarán algunas zonas de la capital del país, afectando el traslado de miles de ciudadanos, pero ¿cómo puedo protegerme?

