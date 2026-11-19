Un video difundido en redes sociales generó indignación entre vecinos y usuarios de la Ciudad de México. En las imágenes se observa el momento exacto en que dos hombres toman a un perro en plena calle de la alcaldía Milpa Alta y lo avientan a la parte trasera de una camioneta para llevárselo.

Así ocurrieron el robo y en qué terminó dicho hecho contra un perrito.

Así quedó grabado en video el robo del perro en Milpa Alta

De acuerdo con el material compartido en internet, el incidente ocurrió en una calle de la alcaldía Milpa Alta, al sur de la Ciudad de México.

Una cámara de vigilancia captó el instante en que dos sujetos interceptaron a la mascota en la vía pública, la cargaron y la aventaron hacia la parte trasera de una camioneta para después escapar del sitio.

#VIDEO | Captan en video a dos sujetos robándose a un perrito en plena calle; su familia pide ayuda para encontrarlo⁣

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La delincuencia en la #CDMX no perdona ni a las mascotas. Una cámara de seguridad captó el momento exacto en que dos sujetos sustrajeron presuntamente a un… pic.twitter.com/XP4JFpWc3w — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 18, 2026

La búsqueda desesperada de su familia en redes sociales

Tras darse cuenta de lo sucedido y obtener el video del momento en que se llevaron al animal, sus dueños difundieron las imágenes en plataformas digitales para pedir la colaboración de los vecinos y lograr identificar tanto el vehículo como a los responsables, buscando que el perrito regresara sano y salvo a casa.

Intervención de policías del Sector Tecómitl de la SSC

Luego de que el video comenzara a circular, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, SSC, de la Ciudad de México tomó conocimiento del caso.

A través de un aviso oficial, la dependencia informó que policías adscritos al Sector Tecómitl desplegaron acciones de búsqueda y localización en la zona para dar con el paradero de la mascota.

El perrito ya regresó sano y salvo con su dueña

Luegos de los labores de búsqueda realizados por los elementos de seguridad capitalinos en coordinación con los reportes ciudadanos, las autoridades confirmaron que el perrito fue localizado y entregado nuevamente a su dueña.

¿Qué hacer si eres testigo o víctima del robo de una mascota?

Ante cualquier caso similar en la Ciudad de México, se recomienda guardar las grabaciones de cámaras cercanas, anotar características o placas de los vehículos involucrados y reportar de inmediato al número de emergencias 911 o directamente a la patrulla del sector correspondiente.