¿Era la quincena? Andaba en CDMX con más de un millón de pesos y miles de dólares, pero la detuvieron por esta razón

Una mujer que conducía un automóvil en la Ciudad de México (CDMX) fue detenida al incumplir con el Reglamento de Trásito, pero cuando los oficiales revisaron el vehículo, descubieron que traía muchos billetes los cuales no pudo acreditar su procedencia.

Oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) le marcaron el alto en calles de la colonia Lomas Altas, en la alcaldía Miguel Hidalgo, informó la dependencia este viernes 23 de octubre de 2026.

Mujer en CDMX conducía sin placas y con vidrios polarizados

Los policías que patrullaban sobre avenida Constituyentes y la calle Ignacio Zaragoza, observaron un automóvil con vidrios polarizados y sin placas de circulación, por lo que le marcaron el alto a la conductora, quien no se detuvo e intentó huir.

Ante ello, se inició una persecución y la interceptaron metros adelante, donde le cerraron el paso. Posteriormente, al preguntarle por qué no se detuvo cuando se lo indicaron, la mujer les contó que transportaba una fuerte cantidad de dinero en efectivo.

Descubren millonaria cantidad de dinero a mujer que huyó de la policía

Tras escuchar la versión de la conductora, quien dijo ser de nacionalidad extranjera, los oficiales descubrieron que traía más de un millón de pesos y alrededor de ocho mil dólares en efectivo, de los cuales no pudo acreditar su legal procedencia.

Los policías detuvieron a la mujer de 32 años de edad y, junto con el dinero asegurado, la pusieron a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de CDMX, quien determinará su situación jurídica.

Una vez que fue puesta a disposición, el dinero fue contado, el cual sumó un millón 154 mil 600 pesos mexicanos y ocho mil 700 dólares estadounidenses.

